“Yeni sezonda futbol oynayacağız”

Kıbrıs’ın güneyinde Omonia kulübünün şirketleşmesine yönelik GATE 9 Taraftar Grubu tarafından yeniden ‘halkın takımı’ olmak için kurulan Halk’ın Atletik Kulübü Omonia 1948, Solya Federasyonu’na kabul edildi. Halk’ın Atletik Kulübü Omonia 1948 konuyla ilgili açıklama yaparak, yeni sezonda futbol oynayacaklarını belirtti. Açıklamada Solya Federasyonu üyelerine de teşekkür edildi.

Halk’ın Atletik Kulübü Omonia 1948’in yaptığı açıklama şu şekilde;

“Sevgili Omonia Taraftarları,

Stres ve belirsizlikle geçen günlerin ardından, 2018-2019 sezonunda futbol oynayacağımızı sizlere duyurmak istiyoruz. İlk hedeflerimizi kutlamak, ilk yolculuklarımızı gerçekleştirmek ve kulübümüzün ilk futbol sezonu için hazır olun.

Bilinçli bir şekilde hakkımızda yaratılmaya çalışılan olumsuz iklimden etkilenmeyip, kulübümüzü futbol sahaları temelinde değerlendiren Solya Federasyonu üyelerine teşekkür ederiz. Bizimle görüşmeyi kabul edip, onlara söylememiz gerekenleri dinleyen Solya bölgesi köy muhtarlarına da ayrıca teşekkür ederiz.

Solya Şampiyonası’ndaki varlığımız, taraftarlarımızın Halk’a Ait ve Samimi sporları tecrübe etmeleri ve eş zamanlı olarak bölgedeki çeşitli köylerle tanışmaları için bir fırsattır. 15 günde bir oynacağımız deplasman maçları futbolun yanı sıra, bölgedeki yerleri ve köyleri ziyareti de içerecek olan bir yolculuk için şanstır.

Bizim için futbol bir kutlamadır ve bizim ilgilendiğimiz de budur. Taraftarlarımızın ailelerinden takımımızı takip etmelerini istiyoruz, çünkü her yeni maçla köylere, tarihi mekânlara, kahvelere ve tavernalara yapılacak ailece ziyaretler için yeni bir fırsat olacak. Solya Federasyonu, kendi evimizde yapacağımız maçların Lefkoşa’nın merkezine yakın bir yerde olmasını kabul etti.

Solya Spor Federasyonu’nun şampiyonası Ekim ayı sonunda başlayacak. O zamana kadar, taraftarlarımız için Açık Eğitim Günü ve ayrıca bazı sezon öncesi dostluk maçları planladık. Daha fazla detay önümüzdeki günlerde açıklanacak.”