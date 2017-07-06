Yeni sezonda değişim

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararları açıkladı. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda oluşan yeni yönetimde görev dağılımı gerçekleştirildi. Yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekilde: Hasan Sertoğlu (Başkan), Orçun Kamalı (1. Başkanvekili), Oktay Çocuk (2. Başkanvekili), Remzi Cengiz, Niyazi Güvenir, Turgay Çağer, Av. Şifa Kırmızıgil, Av. Arzu İzveren, Hasan Akilhoca, Av. Tacan Tütüncü, Sinan Gece (Faal Üyeler)

Süper Lig’de Play-out uygulaması yeniden

KTFF Yönetim Kurulu Süper Lig ve 1. Lig statülerinin yeniden düzenlenerek yayınlandığını duyururken 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de Play-out; 1. Lig’de ise Play-off ve Play-out sistemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı. Bilindiği gibi Süper Lig’de son iki sezondur Play-out uygulaması gerçekleştirilmemekteydi.

Kurul üyelerinde değişiklik

KTFF Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’ndan ayrılan üye Av. Gürcan Bayramoğlu'nun yerine Av. Cemal Gündüz'ün getirilmesine, yine Av. Cemal Gündüzden boşalan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlığına Av. Mehmet Portakalcı’nın getirilmesine karar verdi.

Alt yapı ligleri bölgesel oluyor

KTFF Yönetim Kurulu 2017-2018 sezonunda bölgesel olarak yapılacak A2, U17 ve U15 ligleri katılmak isteyen üye kulüplerin (Süper Lig ve 1. Lig takımlarının A2 ve U15 Liglerine katılımı zorunludur) 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 17:00'a kadar KTFF'ye müracaat edebileceklerini açıkladı. Özellikle A2 ligi ilk kez bölgesel olarak oynanacak. Ayrıca ilk kez U17 ligi de hayata geçirilecek.

Yayın ve isim hakkı ihaleleri

Kurul, 2017-2018 sezonu KTFF Süper Lig, KTFF 1.Lig, KTFF Kıbrıs Kupası, A2 Ligleri, U15 Ligleri “İsim Hakkı Sponsorluğu İhalesi” ile Süper Lig Naklen Yayın hakkı ve KTFF İletişim Sponsorluğu için teklif alınmasına (Teklifler iki sezon içinde yapılabilir); yapılacak tekliflerin 31 Temmuz 2017 tarihi Pazartesi günü, saat 17.00’a kadar kapalı zarf usulü ile KTFF Genel Sekreterliğine yapılmasına karar verdi.

Yabancı sayısı belirlendi

KTFF Yönetim Kurulu 2017-2018 sezonunda Süper Lig takım kadrolarında yer alacak yabancı sayısının 3 olarak belirlenmesine karar verdi. Kurul yine 1 Lig takımlarında yer alacak yabancı sayısının 1 Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı ve 1 Türk vatandaşı olarak toplamda 2 olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

21 yaş altı futbolcu oynatma zorunluluğu

KTFF Yönetim Kurulu 2017-2018 sezonunda Süper Lig takımlarında yer alacak 21 yaş altı futbolcu oynama süresinin 90 dakika olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Kurul yine 1 Lig takımlarında yer alacak 21 yaş altı futbolcu oynama süresinin 100 dakika olarak belirlenmesine ve buna uymayan takımlara uymadıkları her hafta için -1 puan cezası verilmesine karar verdi.

KTFF Yönetim Kurulu 2017-2018 sezonu Süper Lig ve 1 Lig'de bulunan takımların 24 kişilik takım kadrolarında istenmesi halinde 4 tane 21 yaş altı futbolcunun isim değişikliğinin yapılabilmesine de olanak tanıdı.