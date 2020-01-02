Yeni sene, yeni hükümet mi?

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden bu yana geçen 45 yılda 29 Hükümet, 41 Bakanlar Kurulu eskiten Kıbrıslı Türkler son Hükümeti, olaylı geldi…

UBP 35 YIL, DP 12 YIL 9 AY, CTP 12 YIL… Siyaset tarihinde en çok görev alan parti 35 yıl ile Ulusal Birlik Partisi oldu. DP, UBP ve CTP ile kurduğu koalisyonlarla 12 yıl 9 ay, CTP ise teknokrat kabine dahil; UBP, DP ve ÖRP ile kuruduğu koalisyonlar ve son olarak da yer aldığı 4’lü ile koalisyonlarla yaklaşık 12 yıl Hükümet’te yer aldı.



SON 15 YILDA 8 KOALİSYON DENENDİ

Dörtlü Koalisyon’un devrilmesi geçen yıla damgasını vurdu, yeni hükümetin kurulması şaibe olarak akıllarda kaldı. Şimdi 2020’de “yeni hükümet” senaryoları kuruluyor. Gözler Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrasında, hükümet senaryolarına çevrildi.



Siyasette tansiyon hep yüksek



Siyasette bir ilk özelliği taşıyan ve ‘Toplumsal Uzlaşı Hükümeti’ hedefiyle kurulan CTP- HP- DP- TDP Hükümeti, görev süresinin 460. gününde, HP’nin çekilmesiyle dağıldı.

“Birbirleriyle asla bir araya gelmeyeceklerini” söyleyen UBP- HP Hükümeti kuruldu.

1 Haziran 2019’da güvenoyu alan Tatar Hükümeti ile Federe Devleti’nden bu yana geçen 45 yılda, 29’uncu Hükümet, 41’inci Bakanlar Kurulu oldu.

UBP 35 yıl, DP 12 yıl, CTP 12 yıl…

UBP, tek başına iktidara geldiği dönemlerle birlikte CTP ve DP ile kurulan koalisyon hükümetleri dahil olmak üzere toplam 35 yıl Hükümet’te görev aldı. Böylelikle UBP, Kuzey Kıbrıs’ta en çok hükümet eden siyasal parti oldu.

UBP’den sonra en çok hükümette yer alan siyasi parti ise DP.

Bugüne kadar tek başına iktidara gelemeyen DP, UBP ve CTP ile kurduğu koalisyonlarla 12 yıl civarında Hükümet’te yer aldı.

CTP ise teknokrat kabine dahil; UBP, DP ve ÖRP ile kuruduğu koalisyonlar ve son olarak da yer aldığı 4’lü ile koalisyonlarla yaklaşık 12 yıl Hükümet’te yer aldı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi ile sadece bir kez UBP ile kurduğu koalisyonla yer aldığı hükümette, 2 buçuk yıl görev yaptı. TDP ise CTP ve DP ile kurulan ‘teknokrat hükümet’te 3 ay görev almasının ardından, 4’lü Koalisyon Hükümeti’nde de 1,5 yıl daha Hükümet’te kaldı.

ÖRP ise CTP ile kurduğu koalisyon hükümeti ile 2.5 yıl Hükümet’te yer aldı.

İşte tüm hükümetler



UBP

Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu (13.02.1975 - 05.07.1976)

I.Konuk Hükümeti (05.07.1976 - 07.07.1977)

Konuk Hükümeti Değişikliği (07.07.1977 - 21.04.1978)

Örek Hükümeti (21.04.1978 - 12.12.1978)

I. Çağatay Hükümeti (12.12.1978 - 04.08.1981)

II. Çağatay Hükümeti (04.08.1981 - 15.03.1982)

UBP- DHP- TBP

III. Çağatay Hükümeti (15.03.1982 - 13.12.1983)

UBP

II. Konuk Hükümeti (13.12.1983 - 19.07.1985)

I. Eroğlu Hükümeti (19.07.1985 - 02.09.1986)

II. Eroğlu Hükümeti (02.09.1986 - 23.05.1988)

III. Eroğlu Hükümeti (23.05.1988 - 11.05.1989)

III. Eroğlu Hükümeti Değişiklik (11.05.1989 - 20.06.1990)

IV. Eroğlu Hükümeti (20.06.1990 - 24.03.1992)

IV. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (24.03.1992 - 01.01.1994)

DP-CTP

I. Atun Hükümeti (01.01.1994 - 08.01.1995)

I. Atun Hükümeti Değişikliği (18.01.1995 - 22.05.1995)

II. Atun Hükümeti (22.05.1995 - 11.12.1995)

III. Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996)

UBP- DP

V. Eroğlu Hükümeti (16.08.1996 - 16.09.1998)

V. Eroğlu Hükümeti Değişikliği (16.09.1998 - 30.12.1998)

UBP-TKP

VI. Eroğlu Hükümeti (30.12.1998 - 08.06.2001)

UBP-DP

VII. Eroğlu Hükümeti (08.06.2001 - 13.01.2004)

CTP-DP

Talat Hükümeti (13.01.2004 - 09.08.2004)

Talat Hükümeti (09.08.2004 - 08.03.2005)

Talat Hükümeti (08.03.2005 - 26.04.2005)

Soyer Hükümeti (26.04.2005 - 25.09.2006)

CTP-ÖRP

II.Soyer Hükümeti (25.09.2006 - 04.06.2007)

II.Soyer Hükümeti Değişiklik (04.06.2007 - 11.03.2008)

II.Soyer Hükümeti Değişiklik (11.03.2008 - 04.05.2009)

UBP

8.Eroğlu Hükümeti (04.05.2009 - 17.05.2010)

I.Küçük Hükümeti (17.05.2010 - 06.04.2011)

I. Küçük Hükümeti Değişiklik (06.04.2011 - 07.09.2012)

I.Küçük Hükümeti Değişiklik (07.09.2012 - 18.09.2012)

I.Küçük Hükümeti Değişiklik (18.09.2012 - 06.06.2013)

Siber Hükümeti (06.06.2013 - 02.09.2013)

CTP-DP

Yorgancıoğlu Hükümeti (02.09.2013 - 10.10.2014)

Yorgancıoğlu Hükümeti Değişiklik (10.10.2014 - 16.07.2015)

CTP-UBP

Kalyoncu Hükümeti (16.07.2015 - 16.04.2016)

UBP-DP

Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

CTP-HP-TDP-DP

Erhürman Hükümeti (02.02.2018 - 22.05.2019)

UBP-HP

Tatar Hükümeti (1.6.2019- HALEN)