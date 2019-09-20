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Yeni pul serisi ve ilk gün zarfı satışa sunuluyor

Yeni pul serisi ve ilk gün zarfı satışa sunuluyor

Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, 24 Eylül Salı günü satışa sunuluyor.

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Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, 24 Eylül Salı günü satışa sunuluyor.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “Kaktüs Çiçekleri” konulu pul serisi, 2.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.

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