Yeni plaka için son günler, plakacılar yoğun

31 Ocak 2019'a kadar yeni plakalara geçilmesinin zorunlu olması plakacılarda yoğunluğu arttırdı. Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre, ‘yeni plaka’ya geçilmesine 2 gün kala yurttaşlar araçlarının plakalarını yenilemek ve yasaya uygun hale getirmek için plakacılara koştu.

Dila ŞİMŞEK

31 Ocak 2019'a kadar yeni plakalara geçilmesinin zorunlu olması plakacılarda yoğunluğu artırdı.

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre, ‘yeni plaka’ya geçilmesine 2 gün kala yurttaşlar araçlarının plakalarını yenilemek ve yasaya uygun hale getirmek için plakacılara koştu.

Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesine uymak ve Plaka Sabit Görünümlü Hız Tespit Kameraları tarafından tanınabilmesi için erken tarihe çekilen yasa, halkın olumlu ve olumsuz görüşler ortaya koymasına yol açtı.

Polis, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü gereğince, motorlu araç sahiplerine 31 Ocak’a kadar plaka değiştirme süresi tanımıştı. Geçtiğimiz bir hafta içinde büyük bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyen oto plakacılar, hem uygulama hakkında, hem de satışlarını anlattı. YENİDÜZEN’e konuşan orada bulunan müşteriler de, kendi fikirlerini paylaştılar. Uygulama ile ilgili, güvenlik açısından olumlu bir bakış olması yanı sıra, pahalılık ve sürenin az olması konusunda karşıt görüşler var. Plakacılar, bu uygulamadan çok az kazanç elde ettiğini kaydetti. Aldıkları kazancın yarısının vergilere, yeni makineye harcadıklarını iddia eden plakacılar, bu kazancın devamlı olmadığını, sadece birkaç aylık olduğunu da ekledi. Müşteriler ise, tüm motorlu araçlar için geçerli olan bu yasayı güvenli ve daha profesyonel bulsa da, süre kısıtlılığının ve ücretin kendilerini kötü etkilediğini anlattı. Plaka yapan reklam şirketlerinin ise en büyük sıkıntısı, bu süreçte oto galeri ve benzeri işletmelerin de plaka değiştirme hakkı elde etmesi oldu. Reklamcılar “Biz zaten kazancımızı bundan sağlıyorduk. Oto galeri hem araba satıp, hem de plaka takarsa bizim müşterilerimiz kim olacak” şeklinde konuştu. Plakacılar aynı zamanda, müşterilerin çoğunun bu işi son ana bıraktığını, bu sebeple yaşanan yoğunlukla boğuştuklarına değindi.

Plakacılar: Bizim bu işten kazancımız yok!



Şükrü Günalmış “Halkımız genelde işini son dakikaya bırakıyor”

“Son bir ayda, özellikle bir haftadır yaşadığımız yoğunluk bizi zor durumda bırakıyor. Halkımız genelde işini son dakikaya bırakıyor. Gelen müşteriler, hemen işlerini halletmek istiyor, sabırsız davranıyor. Bu durumda da biz de çok yoğun bir şekilde, stres ile çalışıyoruz.”

Döne Yavuz “Bizlerden alınan %50 ve %80’lik vergilerin yanı sıra, makineye de 150 Bin TL harcamak durumunda kaldık”

“Bir aydır çok yoğun durumdayız. Kısıtlı zaman olması çalışanlarımızı zora sokuyor, çünkü müşteri bekleyerek zaman kaybetmek istemiyor. Bunun dışında ise biz oto plakacılar için asıl sorun, yeni makine alma ihtiyacımızın doğmuş olması. Yani aslında bu yasa sayesinde işlerimiz açılmış gibi görünse de, aslında yine çok maliyetimiz oldu. Bizlerden alınan %50 ve %80’lik vergilerin yanı sıra, makineye de 150 Bin TL harcamak durumunda kaldık. Müşterilerden aldığımız ücret ancak bunları karşılıyor. Dahası, bu sadece bir defaya mahsus bir şey olduğu için, son iki ayı yoğun geçirsek de önümüzdeki aylarda yine durgunluk baş gösterecek.”

Ahmet İnler “İnsanlar plaka değiştirmeyi son zamana bıraktı”

“Son birkaç gündür yoğunluk çok daha fazla arttı. İnsanlar plaka değiştirmeyi son zamana bıraktı. Herkesin kendince bir zamanı ve işi olduğunu anlıyorum. Ancak son birkaç gün kala gelip, sonrasında da hızdan şikayet etmeleri çok yanlış. Çünkü biz de burada işimizi yapıyoruz ve yoğunluk olması bizim suçumuz değil.”

Ali Erbilek “Plakalar artık hazır kalıplar ve hazır harflerle yapıldığı için, üstünde hiçbir şekilde oynama ve değişiklik yapılamaz”

“Ben bu uygulamayı doğru buluyorum. Tüm motorlu araçları kapsayan bir yasa değişikliği olması ülkemiz için daha iyi sonuçlanacaktır. Plakalar artık hazır kalıplar ve hazır harflerle yapıldığı için, üstünde hiçbir şekilde oynama ve değişiklik yapılamaz. Bu da, güvenlik açısından önemli bir adım.”

Ayten Erbilek “Esnaf yeni bir makine dışında bir şey elde etmiş değil”

“Plaka değişiminin senelere bölüneceği söylenmişti. Ancak sonradan, tüm araçları birden hızlıca bitirmek istediler. Geçtiğimiz ayı çok yoğun geçirdik. Uygulama aslında bizler için hem iyi hem kötü oldu. İyi yanı, güvenliğin ve tespitin daha kolay sağlanacak olması ve plakaların üstünde mühür olması. Kötü yanı ise, daha önce bizim işimizi yapan 5-10 faklı işletme varken, şimdi bu sayı 40’a çıktı. Devlet her isteyene plaka değişimi için izin verdi. Bu iş aslında reklamcılara, yani bize aitti. Biz geçimimizi bunlarla sağlıyorduk. Ancak şimdi oto galerici, kaportacı, lastikçi de bu işi yaptığında, bizim işlerimiz olumsuz etkilendi. Normalde bir ustalık belgesi istenmesi gerekirdi. Esnaf şu anda çok kötü durumda. Malzememiz ve kullandığımız makine tamamen değişti, 150 bin TL civarı bir masraf ortaya çıktı. Bu uygulamadan esnaf yeni bir makine dışında bir şey elde etmiş değil.”

Müşteriler: 10 yıla bölünmüş yasa bir anda aylara indi, cebimiz zararlı çıktı.

Resul Erdoğan “10 yılda yapılacak yasanın birkaç aya indirilmesi kabul edilemez”

“Zaten bir sene önce plaka değişimi yapmışken, aradan çok zaman geçmeden sırf vergi toplamak için yine bir yasa düzenlendi. Bu yasa aslında on seneye yayılmışken, birden bire birkaç aya indirildi. Herkesin birden bu kadar para ödeme durumu olmayabilir. Daha fazla müddet tanınmalıydı. Geçen sene daha doğru bir yasa düzenlense, bu sene yenilemeye gerek kalmayacaktı. Zaten hayatın her alanında vergi öderken, bir de ekstra işlemler çıkıyor. Devletin vergilerde indirim yapma düşüncesi hiç yok mu?”

Volkan Çavuş “Daha fazla zaman tanınmalıydı”

“Daha bir sene önce plakalarımızı değiştirmiştik. Şimdi de mühür olması gerektiği için değişilmeli dendi yine değiştirdik. Ancak ben daha fazla zaman tanınmalıydı diye düşünüyorum. Daha aciliyeti olan konular varken, plakaların yenilenmesi ve kısa bir müddet tanınması insanları güç durumda bıraktı. Keşke bu plakaları geçen sene tasarlasalardı.”

Mehmet Çavuş “İsterdik ki, mührün altında KKTC yazısı da olsun”

“Bu uygulama Avrupa standartlarına yaklaşmadır. Ancak birinci uygulamayı yapan Bakan, kiralık araçlar ve mühür konusunda bir hata yaptı. Bu sebeple düzeltilmesi gerekti. Şimdi ikinciye plakaları yapıyoruz, bu herkesin kaldırabileceği bir yük değil. Onun dışında, yapılan plakalarda ülkemizin adının yazılmaması dikkatimi çekti. İsterdik ki, mührün altında KKTC yazısı da olsun. Sanıyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti bu şekilde araçlarımızı tanımayacağı için böyle bir şey yapıldı. Ancak yine de, her ülkede olduğu gibi mührümüzde ülkemizin ismi de olmalıydı diye düşünüyorum. Buna rağmen yeni plakalar, görüntü kirliliğini de önlemiş oldu. Sanırım bu uygulamanın arkasından otomatik araç tanıma gibi yeni uygulamalar da gelecek. Bunun güvenliği sorgulanabilir olsa da, daha dijital bir adım olduğu için hayatı kolaylaştırabileceğine inanıyorum.”

Tacettin Kavasoğlu “Uygulama iyi bir adım”

“Ben bu uygulamanın hem güvenlik, hem görüntü açısından daha iyi olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bu malzeme ile plakalar daha sağlam oldu ve kolayca kırılmayacak. Bundan sonra yakın zamanda değişiklik yapılmamasını umuyorum.”

Hasan Görgülü “Tüm motorlu araçlar için geçerli olduğundan, güvenli ve doğru bir yasa”

“Plaka değişikliği, tüm motorlu araçlar için geçerli olduğundan, güvenli ve doğru bir yasa. Ancak verilen kısa müddet insanları biraz zor durumda bıraktı. Öncesinde 31 Aralık son gün denmişti, sonrasında bir ay daha süre tanındı. Yine de yeterli olduğunu sanmıyorum. Bunun dışında, geç değiştirilmesi takdirinde ödenecek olan cezanın çok pahalı olduğuna inanıyorum.”