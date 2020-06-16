Yeni PGM Ahmet Soyalan

Başbakanlık, görev süresi dolarak emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun yerine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan'ın 1 Temmuz’dan itibaren atanacağını duyurdu.

Başbakanlık ayrıca, Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi’nin yine 1 Temmuz tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı mevkiine atandığını açıkladı.

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu'nun ise yine aynı tarihinde geçerli olmak suretiyle Polis Genel Müdürü 2’ inci mevkiine atandığı bildirildi.