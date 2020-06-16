Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yeni PGM Ahmet Soyalan
Yeni PGM Ahmet Soyalan

Yeni PGM Ahmet Soyalan

Başbakanlık,  görev süresi dolarak emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun yerine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan'ın 1 Temmuz’dan itibaren atanacağını duyurdu.

A+A-

Başbakanlık,  görev süresi dolarak emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun yerine Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan'ın 1 Temmuz’dan itibaren atanacağını duyurdu.

Başbakanlık ayrıca, Güzelyurt  Polis Müdürü Eybil Efendi’nin yine 1 Temmuz  tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı  mevkiine atandığını açıkladı.

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu'nun ise yine aynı tarihinde geçerli olmak suretiyle Polis  Genel Müdürü 2’ inci mevkiine atandığı bildirildi.

 

 

Bu haber toplam 347 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler