Yeni Pandemi Hastanesi'ne 'teknik' ziyaret

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bazı bürokratlar, Acil Durum Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Yeni Pandemi Hastanesi'ne yapılan ziyaretin 'teknik' bir ziyaret olduğu öğrenildi. Ziyaret öncesi Başbakan Tatar'ın katılacağı bilgisi aktarılan ziyarette birçok partili yer aldı.