“Yeni önerinin, siyasi eşitliğin yerine geçmediği konusunda taahhüt verildi”

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaret adanın güneyindeki gazetelerde geniş yer buldu.

Politis gazetesi, “Başkan Desantralizasyonun Siyasi Eşitliğin Yerine Geçmediği Konusunda CTP’ye Taahhüt Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, CTP Kıbrıs Çalışma Grubu’nun önceki gün Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaret ve sonrasında sözcü Prodromos Prodromu’nun açıklamalarına yer verdi.

Görüşmede, doğalgaz ve EastMed konusunun da ele alındığını yazan gazete, Anastasiadis’in “doğalgaz konusundaki açıklamasına izahat getirdiğini” yazdı. Habere göre, Rum lider, “EastMed’in Avrupa Birliğiyle ilişkisi olan örnek gösterilebilecek bir proje olduğunu ve bu projede karar alma sürecinde çıkmaza girilmeyeceğinin garanti altına alınması gerektiğin” söyledi.

Görüşmede mobil telefon iletişimi konusundaki görüş ayrılıklarının da ele alındığını ve Anastasiadis’in heyetin görüşlerini not aldığını öne süren gazete, Anastasiadis’in teknik komiteden bilgi alacağını dile getirdiğini belirtti.

Haber Alithia’da “Başkandan CTP Heyetine: Desantraliasyon Kıbrıslı Türklerin Siyasi Eşitliğini Ortadan Kaldırmaz”; Haravgi’de “Kıbrıs Türk Tarafının Siyasi Eşitliği Gerekli”; Fileleftheros’ta “Başkan Akıncı’yla Yeni Bir Sosyal Nitelikli Görüşme İçin Hazır – Ziyaret Bir Saatten Fazla Sürdü” başlıkları ile yer aldı.



