“Yeni öğrencilerimizle kültürler zenginliği armonisi sunuyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk; 2017-2018 Akademik Yılı'nda "GAÜ Öğrencisi" olarak yüksek öğrenim yaşamlarına başlayacak gençlere yönelik yazılı bir açıklama ile 'hoş geldiniz' dileklerini iletti.

Prof. Dr. Öztürk; Türkiye'nin 81 vilayeti ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen, uluslararası yeni öğrencileri ile birlikte, "kültürler zenginliği" armonisi sunan GAÜ'nün daha da güçlendiğini vurguladı.

Yeni kayıt döneminin heyecan ile sürdüğü GAÜ Merkez Girne Kampüsü'nde; sıkça yeni öğrenciler ve aileleri birlikte olan Prof. Dr. Öztürk; tavsiye ve görüşlerini de yazılı bir açıklama ile tüm "GAÜ Ailesi" adına paylaştı.

“Uluslararalılaşma”

Açıklamanın tam metni şöyle; Öncelikle üniversitemizi seçtiğiniz için sizleri tebrik eder, daha nice güzel başarılara imza atmanızı dilerim. Sevgili velilerimiz ve sizler ile GAÜ Ailemiz çok daha güçlenmiştir.Üniversitemizde geçireceğiniz öğrenciliğiniz süresinde, her geçen gün, ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı göreceğinizden hiç kuşku duymuyorum. Dünyada üniversite eğitimi, bir gelenek ve deneyim ile ölçülür. Kökleşmiş ama, her an kendini yenileyen üniversiteler, her zaman ön plandadır. Eğitimde 32'inci yılını tamamlayan ve artık öğrencisi olduğunuz; Girne Amerikan Üniversitesi, Ada'nın kurulan ilk üniversitesidir. '3 Kıta Tek Üniversite' sloganı ile İngiltere, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Moldova ve Türkiye’deki kendi kampüsleri ile; Siz, sevgili gençlere uluslararası bir gelecek sunmaktadır. Seçtiğiniz 'Üniversitemiz'; Kazakistan, Sri Lanka, Hindistan gibi ülkelerde bulunan jenerik kampüslerindeki eğitim-öğretim programları ile, dünyanın çeşitli ülkelerinde 200’den fazla üniversite ile olan iş birliği anlaşmaları kapsamında 'uluslararalılaşma' sürecini, en üst düzeyde gerçekleştiren bir dünya üniversitesidir.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin tüm programları; Türkiye Cumhuriyeti’nden YÖK ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden YÖDAK ile dünyanın en önemli ve saygın akreditasyon kurumlarından kalite onay belgesine sahiptir. Örnek olarak; GAÜ Mühendislik Fakültesi'nin 'ASIIN', GAÜ İngilizce Hazırlık Bölümü'nün 'EQUALS', GAÜ Turizm Yüksek Okulu'nun ' TEDQUAL', GAÜ İşletme Fakültesi'nin uluslararası akreditasyon kuruluşları 'ECBE ve IACBE' bu kurumların başlıcalarındandır.

Böylece; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında, akreditasyonları en fazla olan, eğitim kalitesinde ise; mükemmelliği ilke ve amaç edinmiş bir üniversitenin öğrencisi olmuş bulunuyorsunuz. Bunun sonuçlarını, bugün dünyanın en ünlü kuruluşlarında tepe noktalara ulaşmış mezunlarımız gibi, sizler de mezuniyetinizden sonra göreceksiniz.