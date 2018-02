YENİ MÜZAKERECİ ATAMASI YOK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının bu topraklarda Kıbrıslı Türklerle eşit statüde bir paylaşıma niyetli olup olmadığını göstermesi noktasında bir karar vermesi gerektiğini belirtti.

Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının bu yöndeki kararıyla ilgili unsurlarını Kıbrıs Türk tarafına göstermesini bekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Ocak erken genel seçimleri sonrasında kurulan koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak atanan ve müzakerecilik görevini iade eden CTP Milletvekili Özdil Nami’yi kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Nami, “Yeni hükümette bana bir görev verildi. Dolayısıyla büyük teveccüh göstererek bana verdiğiniz görüşmecilik görevimi bugün iade etmek durumundayım” dedi.

Nami, bu dönemde önemli aşamaları Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte yaşadıklarını anımsatarak, Akıncı’nın liderliğinde tarihi günleri başarıyla geride bıraktıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın önderliğinde müzakereleri tarihi Kıbrıs konferansına kadar götürdüklerini anlatan Nami sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben sizin engin tecrübelerinizden çok şey öğrendim. Her şey için içtenlikle size teşekkür ederim. Benim için unutulmaz bir dönem oldu. Bundan sonra da uygun göreceğiniz her şekilde çalışmalarınızda olacağımdan emin olabilirsiniz. Her türlü desteği elimden geldiğince vermeye hazır olduğumu da bilmenizi isterim.”

AKINCI: YETENEĞİ VE ÇALIŞMA KAPASİTESİ TAKDİRE ŞAYAN

Nami ile 3 yıla yakın bir süre çok yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Akıncı, “Çok kritik dönemeçlerden birlikte geçtik. Sayın Nami’nin müzakerecilikteki yeteneği ve çalışma kapasitesi gerçekten takdire şayan oldu. Bunu yalnız yüzüne karşı değil, kendisinin olmadığı çok ortamlarda da dile getirdim. Kendisinin yaptığı çalışmalar bizi bulunduğumuz noktadan ileri noktalara kadar taşımakta yardımcı olmuştur” dedi.

Akıncı, Nami’nin birlikte çalıştığı ekibin de çok önemli olduğunu belirterek, kendisinin olmadığı ortamlarda Nami’nin ekibe başkanlık ettiğini anlattı.

“Onların da ciddi dayanışması ve gayretleriyle bu süreci 5’li konferansa kadar el birliğiyle getirdik” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu süreçte Türkiye ile olan diyalog ve istişarenin yanı sıra, partilerle olan diyalog ve istişarede de Nami’nin ciddi katkıları olduğunu anlattı.

Akıncı konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeni hükümet oluşurken Sayın Özdil Nami ve partisi CTP, bir bakanlık olayını gündeme getirdiler. Tabii ki bu benim için bir sürpriz bir atama olmadı. Bu konuyu beraber değerlendirdik. Benim de olurumu alarak bu görevlendirme yapıldı. Ben Sayın Nami’ye yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Eminim ki bakanlık görevinde de layıkıyla katkılarda bulunacaktır; bu çalışmaları yürütecektir.”

“BU GÖREVİ YAPARKEN EK BİR ÜCRET ALMAMIŞTIR”

“Bu arada unutmadan bir noktanın daha altını çizmek isterim. Sayın Nami bu görevi yürüttüğü sürece ek bir ücret almamıştır. Tek bir kuruş bile. Müzakerecilik görevini milletvekili maaşı neyse onunla yürütmüştür. Herhangi bir ek ücret söz konusu olmamıştır.”

“ŞU AN İÇİN YENİ MÜZAKERECİ ATAMAYACAĞIM”

Gelinen noktada sorulacak sorunun, bundan sonrası için yeni müzakerecinin kim olacağıyla ilgili olduğunu söyleyen Akıncı” Bu soru sorulmadan ben çok net olarak şunu ifade etmek isterim. Şu an itibarıyla yeni bir müzakereci atamayı düşünmüyorum. Bunun nedeni çok açıktır. Çünkü her şey eskiden olduğu gibi hiçbir şey olmamışçasına, aynı minval üzere bir 50 yıl daha devam etsin anlayışında değiliz. Bunu defalarca ifade ettim zaten” dedi.

Bugün içinde bulunulan noktada, müzakereciler saatlerce, günlerce konuşsunlar var olaylar aynı şekilde devam etsin gibi bir durumun Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bundan sonraki süreçte, sonuç odaklı, zaman tahditli ve bir daha böyle ucu açık bir sürecin olmayacağı bir dönem istiyoruz. Eğer stratejik bir anlaşma noktasına varılır ise günün birinde, bunun en erken bir zamanda olmasını arzu ederiz; eğer böyle bir noktaya varabilirsek, Rum tarafı gerçekten benim Crans Montana’dan bu yana ısrarla altını çizdiğim gibi bir zihniyet dönüşümünü yaşayabilir ve Kıbrıslı Türklerin gerçek anlamda bir siyasal eşitliğini içselleştirebilirse ve bunu toplumuna da anlatabilirse, o zaman ortaya bir stratejik anlaşma çıkması halinde ancak ondan sonra altını doldurmak için müzakereler söz konusu olabilir. Ki o noktada hepimizin seferber olması gerekir. Sayın Nami dahil, her elemandan yararlanmanın yollarını elbette bulacağız. Bu demek değildir ki bugünlerde, o noktaya varıncaya kadar geçecek olan süreçte Sayın Nami’den hiçbir şekilde yararlanmayız demek değildir. Gerektikçe tabii ki bir araya geleceğiz. Görüş alış verişinde bulunacağız. Çünkü bu olay hepimizin meselesidir. Şu anda bilindiği gibi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı olarak da birisi yoktur. Sayın Eide’nin yerine yeni bir atama yapılmış değildir. O da böyle bir gerekliliğin çok acil olmadığını bize gösteren bir olgudur. Bundan sonraki süreci yaşayarak, göreceğiz. Şu kadarının da altını çizmek istiyorum. Kıbrıs’ta bir sorun var mı? Evet vardır. Bu sorun olduğu sürece de bunun çözüm arayışı devam edecek midir? Evet edecektir. Ama burada benim vermek istediğim mesaj, uzunca bir süreden beridir verdiğimin altını kalın çizgilerle çizmek oldu. Aynı çerçevede yapacaklarınız, sizi aynı noktaya götürür. Dolayısıyla aynı şeylerin tekrarını elbette istemiyoruz. Daha farklı bir yaklaşım sergilenmesi, Kıbrıs sorununun çözümünü isteyenler açısından önemlidir. Biz çözümü istediğimiz için bunları söylüyorum.”

“GÜNEYİN ARTIK BİR KARAR VERMESİ GEREKİYOR”

Nami’ye, belirttiği düşünceler için de teşekkür eden Akıncı, Nami’yle çalışmanın kendisi için de bir zevk olduğunu belirtti.

Zor günler ve saatlerinin olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı “Ama el birliğiyle bunları aştık. Bu noktaya geldik. Eğer kalıcı bir sonuca varamadıysak inanın bu bizim yüzümüzden olmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı bir gazetecinin “İlk adımın BM’den mi yoksa Rum tarafından mı atılmasını bekliyorsunuz” şeklindeki sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Sayın Anastasiadis’i tebrik ediyorum. Sayın Malas’ı da tebrik ediyorum. İkinci tura kalma performansını gösterdi. O da ciddi bir başarıdır. Çünkü kuşkular vardı ikinci tura kalırdı, kalmazdı diye. Sayın Anastasiadis umarım ikinci döneminde daha yapıcı e daha gerçekçi olur. Çünkü gerçekten bütün bu süreci Özdil bey ile birlikte yaşadık. Crans Montana’da yaşananları da, Mont Pelerin’de yaşananları da hep birlikte yaşadık ve gördük. Bir anlayış farklılaşmasına ihtiyaç var. Yeni bir seçim oldu. Daha dün tamamlandı seçimler. Bir hükümet kurma aşaması olacak Güney’de de. Bizde de hükümet yeni oluştu. Güven oyu çalışmaları olacak. Benim ilk işim tabii ki hükümet mensuplarıyla bir değerlendirme yapmak olacak. Türkiye ile de bir istişaremiz mutlaka olacak ve biz uzunca bir süredir zaten hazırlık içerisindeyiz. Ama güneyin artık bir karar vermesi gerekiyor. Bizimle bu topraklarda eşit statüde bir paylaşıma niyetli midirler, değil midirler göreceğiz. Bunun unsurlarını bize göstermelerini bekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yapacakları hazırlıklar, ortaya koyacakları politikalarla bu mesajı nasıl verecekler bunu hep birlikte göreceğiz.”