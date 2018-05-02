Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolün rutin ve teknik bir şey olduğunu, hibe ve kredilerin kullanımını kapsadığını ifade ederek, yeni bir mükellefiyetin yer almadığını kaydetti.

BRT’de konuşan Erhürman, söz konusu protokolde kamu reformu, belediye reformu, ya da limanlar konusuyla ilgili herhangi bir madde bulunmadığını ifade ederek, bu konularla ilgili atılacak adımların 2016-2018 İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması’nda imzalandığını hatırlattı.

Erhürman’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Bir takım şeyler birbirine karıştırılıyor ya da karıştırmak isteniyor. Nisan ayında iki protokol imzaladık. Bunların 2019-2021 Mali Protokolü ile alakası yok. Bu konuyu Recep Akdağ geldiğinde görüşmüştük, Sosyal ve Ekonomik Protokol görüşmelerine başladığını açıklamıştık. 2018 yılı sonuna kadar giden protokol var. 2016-2018 İktisadi Mali İşbirliği Anlaşması 2016’da imzalandı, 2018’e kadar süresi var. Kullanılacak hibe, kredi, kaynaklar var. Bunları kullanabilmek için yıllık protokol imzalanıyor. Kaç para kullanılacağı, hangi amaçla kullanılacağını düzenleniyor. Yeni mükellefiyetler yoktur. Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Hükümeti kurduk, 15 Şubat’ta güvenoyu aldık. 7 Nisan itibariyle bütçe resmileşti. Henüz TC’den kaynak almış değiliz, bu protokollerin imzalanması gerekiyordu. Şu ana kadar tüm kaynakları, kendi bütçemiz üzerinden yaptık. Hiçbir şekilde yeni mükellefiyet yok.

Bu protokolde TC’den gelecek hibe ve krediler, yani rakamlar düzenleniyor. Rutin, teknik bir şey… Her yıl imzalanan, içerisinde rakamların olduğu bir protokoldü. Bazı rakamlarda artış, bazı rakamlarda düşüş var. Protokolü yeni imzaladık. Kamu reformu, belediye reformu, limanlar konusu tekrar edilmez. Bunlar zaten imzalandı. O dönemin hükümeti imzaladı.

2019-2021 protokolünün içine ne yazılacağı o zaman görülecek. Daha önce de açıkladım, bu protokolle ilgili görüşmeleri siyasi düzeyde yapacağımızı, mali tarafının değil, ekonomik tarafının ağır basacağını söyledik. Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Programı olacağını paylaştık. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bilinen şeyler, bilinmiyor gibi yapılması kabul edilemez. Şeffaf olmak, bunların Resmi Gazete’de yayınlanmasıdır."