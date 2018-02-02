Yeni lider APOEL oldu

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 22. Hafta maçları hafta içerisinde oynandı. Ligin 22. haftasına lider giren Apollon, konuk ettiği güçlü rakibi APOEL’e 2-1 yenildi ve bu mağlubiyetle birlikte rakibinin ligin yeni lider olmasına da engel olamadı. Anorthosis, konuk olduğu Baf deplasmanını tek golle geçmeyi başarırken, AEK Larnaka, Doxa karşısında 4-0’lık galibiyet elde etti. Ligin 22’nci haftasında Nea Salamina’yı konuk eden Omonia, karşılaşmayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı bildi. AEL deplasmanda Olimpiakos’u 2-1, Ermis deplasmanda Alki’yi 4-3 ve Aris de deplasmanda Ahna’yı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Sonuçlar:

Olympiakos – AEL: 1-2

Alki – Ermis: 3-4

Omonia – Nea Salamina: 5-1

Ahna – Aris: 0-4

Apollon – Apoel: 1-2

Baf – Anorthosis: 0-1

AEK Larnaka – Doxa: 4-0