Yeni lider APOEL oldu
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 22. Hafta maçları hafta içerisinde oynandı.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 22. Hafta maçları hafta içerisinde oynandı. Ligin 22. haftasına lider giren Apollon, konuk ettiği güçlü rakibi APOEL’e 2-1 yenildi ve bu mağlubiyetle birlikte rakibinin ligin yeni lider olmasına da engel olamadı. Anorthosis, konuk olduğu Baf deplasmanını tek golle geçmeyi başarırken, AEK Larnaka, Doxa karşısında 4-0’lık galibiyet elde etti. Ligin 22’nci haftasında Nea Salamina’yı konuk eden Omonia, karşılaşmayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı bildi. AEL deplasmanda Olimpiakos’u 2-1, Ermis deplasmanda Alki’yi 4-3 ve Aris de deplasmanda Ahna’yı 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Sonuçlar:
Olympiakos – AEL: 1-2
Alki – Ermis: 3-4
Omonia – Nea Salamina: 5-1
Ahna – Aris: 0-4
Apollon – Apoel: 1-2
Baf – Anorthosis: 0-1
AEK Larnaka – Doxa: 4-0