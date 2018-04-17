Yeni Kıbrıs Özel Danışmanı o mu?

Kıbrıs Haber Ajansı’nın "güvenilir kaynaklar"a dayandırdığı iddiasına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Bayan Rosemary DiCarlo’nun, Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı ile temaslarda bulunmak amacıyla büyük bir olasılıkla Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'taki yeni kişisel temsilcisi görevine atanacak.



İddiaya göre, iki liderin müzakerelere devam etmeleri için karar almaları durumunda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri büyük bir ihtimalle Kıbrıs yeni Özel Danışmanı atayacak edecek.



Bayan Rosemary DiCarlo, Jeffrey Feltman'ın yerine atandı ve 1 Nisan 2018'den bu yana görevine devam ediyor.