YENİ KABİNE MECLİSE SUNULDU
CTP- HP- TDP-DP Hükümeti Bakanlar Kurulu Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirildi.
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CTP-HP-DP-TDP Hükümeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan onay almasının ardından Meclis Genel Kurulu, kabine sunumu için toplandı.
Genel Kurul’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a sunduğuna ilişkin yazısı okundu.
Daha sonra bu sabah Cumhurbaşkanı’nca atanan CTP- HP- TDP-DP Hükümeti Bakanlar Kurulu Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirildi.
Bakanlar Kurulu'nun meclise sunulmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi. Bir sonraki birleşim 5 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Fotoğraflar Ayşe Güler
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