Yeni hükümeti bekleyen yasalar



Ayşe GÜLER

4’lü Koalisyon Hükümeti’nin istifasının ardından, kamuoyunun uzun süredir beklediği, toplum menfaatinin ön planda tutulduğu önemli yasa tasarıları da sürüncemede kaldı.

Komite çalışmalarında sona yaklaşılan birçok yasa çalışmasının akıbetinin ne olacağı da merak uyandırdı.

Olası hükümet senaryolarına ilişkin tartışma ve gayrı resmi görüşmeler devam ederken, gözler göreve yeni başlayacak hükümetin söz konusu yasa tasarılarına ilişkin nasıl bir yol izleyeceği ne çevrildi.

Özellikle uzun yıllardır yasallaşması beklenen “Kamu Reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, ‘vicdani rette’ ilişkin önemli düzenlemeler içeren “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı,

kamuoyunda ‘Nereden Buldun Yasası’ olarak adlandırılan “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı, Belediyeler Yasa Tasarısı ve Yurttaşlık Yasa Tasarısı yasallaşma yolundaydı…

HANGİ YASA ÇALIŞMASI, NE AŞAMADAYDI?

‘Kamu Reformu’: Süre doldu, görüşülmeye başlanacaktı…

Uzun yıllardır yasallaşması beklenen “Kamu Reformu” olarak bilinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda komitenin gündemine gelmişti, kısa sürede de görüşülmeye başlanacaktı.

Ancak hükümetin istifasıyla yeni hükümetin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

Bilindiği üzere tasarı, kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmak ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenleme ile “müşavirliğin” tümüyle tarih olması, ek mesailere sınırlama getirilmesi, hastalık izinlerinin istismar edilmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

En önemli değişiklik olarak “yöneticilik hizmetleri” dışarıya da açılması dikkat çekiyor. Üçlü kararname ile sadece “müsteşar” ataması yapılması hedeflenirken, kamudan gelen müşavirlerin, görevden alınması halinde eski görevlerine geri dönmeleri ön görülüyor.

‘Vicdani Ret’ Yasa Tasarısı: Komitede 6 toplantı, hukuki pürüzlerin giderilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na iletilmişti

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde olan, ‘vicdani rette’ ilişkin önemli düzenlemeler içeren “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine devam ediliyordu.

Bu süreç zarfında yasa tasarısıyla ilgili yapılan 6 toplantıda ilgili tüm taraflarla görüşülmüştü.

Bu süreç zarfında yasa tasarısında ‘bazı teknik sıkıntılar olduğu tespiti’ yapıldı.

Bu nedenle bu hukuki pürüzlerin giderilmesi için çalışma Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

Hatırlanacağı üzere; yasa tasarısının yasallaşması ile “askerlik çağına gelmiş olup kendisini vicdani retçi olarak tanımlayan, ahlaki, vicdani, siyasi, dini gerekçelerle, yurt ödevini silahlı kuvvetlerde asker olarak yerine getirmek istemeyenler, vicdani ret hakkından yararlanabilecek.

Yasa tasarısının yasalaşması halinde bir Vicdani Ret Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

Vicdani ret başvurularını görüşüp karara bağlayacak kurul 6 isimden oluşacak.

Başbakanlık müsteşarının başkanlık edeceği kurulda şu temsilciler yer alacak:

Eğitim İşleri ile görevli Bakanlığın temsilcisi (Üye), Başsavcılığı Temsilen bir Savcı (Üye)

Silahlı kuvvetler temsilcisi, Yüksek Öğretim ve Akreditasyon Kurulunu temsilen Doçent düzeyinden aşağı olmamak üzere seçilerek atanan bir Anayasa hukukçusu (üye) ve bir sosyolog öğretim görevlisi…

Nereden Buldun Yasa Tasarısı: Genel görüşmesi tamamlanmıştı

Kamuoyunda ‘Nereden Buldun Yasası’ olarak bilinen “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” da Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüyordu.

Yasa çalışmasının genel görüşmesini tamamlanmıştı.

Yasa Tasarısı, haksız mal edinilmesi durumunda, cezai müeyyide uygulanmasının sağlanmasını, yolsuzluk ve haksız rant ile mücadeleyi hedefliyordu.

Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmasını Anayasa gereği olduğu hatırlatılan tasarıda, hazırlanan bu tasarı ile de bu gereğin yerine getirilerek, kamu hizmet, görenlerin hakkında haksız mal edinilmesi durumunda, cezai müeyyide uygulanmasını sağlanması, yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanıyordu.

Yasa Tasarısı, sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılacak, mal bildiriminde bulunulmakla yükümlü kişilerin bildirimde bulunup bulunmadığının takibini de düzenleyecekti.

Bununla birlikte, mal bildirimini şekil ile içerik açısından kurallarını da düzenleyecek yasa tasarısı, haksız mal edinmenin önlenmesini de hedefliyordu.

Yerel yönetimde reform: Bakanlık çalışması sürüyordu

Yerel yönetim reformunu getirecek, Belediyeler Yasa Tasarısı’yla ilgili çalışmalar İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyordu.

Çalışma ile sürdürülebilir yapıda olmaktan çıkan belediyelerle ilgili yeni yasa tasarısının idari ve mali denetim noktasındaki sıkıntıların giderilmesi için düzenleme içeriyordu.

Belediyelerin üç ayda bir finansal mali tablolarını hazırlaması, iç muhasebe tutmasının yanı sıra yine üç ayda bir denetime tabi olmaları amaçlanıyordu.

Çalışma içeriğinde; belediyelere verilen devlet katkısının, nüfusa göre verilmesi de hedefleniyordu.

Yurttaşlık Yasa Tasarısı: İçişleri Bakanlığı’ndaydı…

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’nda çalışma yürütülüyordu.

Çalışma; nüfus politikasına uygun, siyasi istismara açık olmamayı hedefliyordu.

Bu yasa tasarısı ile bakanın veya Bakanlar Kurulu’nun inisiyatifinde sadece kağıt üzerindeki çalışma izninin varlığını göstererek bir yurttaşlık sistemine geçilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyordu.