Yeni hükümeti bekleyen ilk işler: DOSYA KABARIK!

7 Ocak seçimlerinin ardından olası koalisyon modelleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, yeni hükümeti; bütçeden, asgari ücrete, belediyelerin devlet katkısından, akaryakıtta fiyat düzenlemesine kadar birçok konu hayata geçirilmek üzere bekliyor...

OKANDAN: ÖNCELİK, 2018 BÜTÇESİ OLMALI… Maliye Bakanlığı Eski Bakanlık Müdürü Erkan Okandan, öncelikli olarak 2018 bütçesi ile ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde yapılarak tamamlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Ayşe GÜLER

7 Ocak seçimlerinin ardından olası koalisyon modelleri gündemdeki yerini korumaya devam ederken, yeni hükümeti; bütçeden, asgari ücrete, belediyelerin devlet katkısından, akaryakıtta fiyat düzenlemesine kadar birçok konu hayata geçirilmek üzere bekliyor.

22 Ocak’ta yeni milletvekillerinin yemin töreni sonrasında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini bir milletvekiline vermesi ile resmi süreç işlemeye başlayacak.

Bu görevi alan milletvekilinin siyasi partilerle yapacağı resmi temaslar sonrasında uzlaşı çıkması durumunda, yeni hükümetin ‘ilk görev listesi’ oldukça kabarık olacak…

Yeni hükümetin ilk ele alacağı konular arasında 2017 verilerine göre hazırlanan, 5 milyar 732 milyon TL olarak öngörülen 2018 bütçesi bulunuyor.

Bununla birlikte asgari ücret konusunda düzenleme yapılması, kamu ve özel gelir vergisi mükellefiyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınan kişisel ve özel muafiyetlerin belirlenmesi de diğer ‘elzem’ konular arasında…

Maliye Bakanlığı Eski Bakanlık Müdürü Erkan Okandan, öncelikli olarak 2018 bütçesi ile ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde yapılarak, tamamlanmasının şart olduğunu vurguladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Okandan, kamu ve özel gelir vergisi mükellefiyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınan kişisel ve özel muafiyetlerin belirlenmesi gerektiğine de işaret ederek, şu anda eski düzenlemenin yürürlükte olduğunu, yurttaşların ‘daha fazla’ vergi verdiğini dile getirdi.

YENİ HÜKÜMETİ BEKLEYEN TABLO: Bütçenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi,

Asgari ücretin belirlenmesi,

Kamu ve Özel Gelir vergisi mükellefiyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınan kişisel ve özel muafiyetlerin belirlenmesi,

Belediyelere 2017’de öngörülen bütçeye görülen devlet katkısındaki eksik payın ödenmesi,

Dövize endeksli olduğu için akaryakıtta fiyat artışı gündeme gelecek, ardından tüm kalemlerde fiyat artışı konuşulacak.

Maliye Bakanlığı Eski Bakanlık Müdürü Erkan Okandan:

Öncelik 2018 bütçesi

Maliye Bakanlığı Eski Bakanlık Müdürü Erkan Okandan, yeni hükümetin göreve başlamasının ardından

ekonominin çarklarının durmaması, devam edebilmesi için hızlı bir şekilde 2018 bütçesi ile ilgili çalışmaları tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Okandan, şu anda 2017 yılı bütçesindeki kalemlerin 1/12 oranındaki ödeneklerin kullanılabilir olmasına rağmen, 2017 yılı enflasyonunun %14,68 gibi öngörülenin çok üzerinde gerçekleştiğini vurgulayarak, bu ödeneklerin yeterli olmayacağını vurguladı.

Yeni hükümetin göreve başlamasıyla, seçim öncesi akaryakıt, elektrik ve diğer bazı noktalardaki ötelenmiş fiyat ayarlamalarının gündeme geleceğini söyleyen Okandan, “TL’nin bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi belirsizlikler nedeniyle tekrardan hızlı bir şekilde değer kaybetmesi, ithalat ağırlıklı bir ekonomi olduğumuz için ciddi bir şekilde etkilenmemiz kaçınılmaz olacaktır. Haliyle bu durumdan satın alma gücü gerileyeceği için olumsuz yönde etkilenecektir.” şeklinde konuştu.

“2018 ‘denk bütçe’ deniliyor ama…”

2018 bütçesinin denk bütçe olduğunun ifade edildiğini ancak kamunun iç borç faizinin ödenemediği söyleyen Okandan, TC’den kredi ve hibelerin devam ettiğini, yatırımların ve savunma giderlerinin Türkiye tarafından sağlandığını, bu yapıda ‘denk’ bütçeden ifade edilmesinin anlamsız olduğunu kaydetti.

Okandan, mevcut durumun süreç içerisinde iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ilk etapta iç borç faizinin büyük bir kısmının her sene ödenmesinin öngörülmesinin şart olduğunu belirtti.

2011 öncesi ile sonrası işe başlayanlar…

2018 bütçesinin Eylül 2017’de hazırlanmaya başlandığını hatırlatan Okandan, bu tarihten sonra

kamu maliyesinin giderlerini artıracak bazı yasal düzenlemelerin olduğunu söyledi.

Okandan, enflasyon oranlarına göre kamuda çalışanlara verilecek yüzde 7’lik maaş artışı sonrasında 2011 yılı öncesinde işe girenlerle bu tarih sonrası istihdam edilen çalışan arasındaki maaş farkının daha da açılacağını belirtti.

Okandan, kurulacak olan yeni hükümetin 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki lise hizmet sınıfındakilere %7 artışa ilave olarak en az %1,75 (toplamda % 8.75), üniversite hizmet sınıfında olanlara %1,98 ilave (toplamda % 8.98) maaş artışı verilmesi gerektiğini söyledi.

“Kişisel ve özel muafiyetler belirlenmeli”

Kamu ve özel ülkedeki tüm gelir vergisi mükellefiyetlerinin gelir vergisi hesaplanmasında dikkate alınan kişisel ve özel muafiyetlerin belirlenmesi gerektiğine de işaret eden Okandan, şu anda eski düzenlemenin yürürlükte olduğunu, bunun yapılmaması halinde tüm yurttaşların gelir vergisi mükellefiyetlerinin artacağını kaydetti.

Okandan, hem bu konuda hem de hem de asgari ücrete göre belirlenen engelli maaşlarının da düzenlenebilmesi için asgari ücretle ilgili de gecikmeden adım atılması gerektiğini ifade etti.

Akaryakıt zammı gündeme gelecek

Yeni göreve başlayacak hükümetin, akaryakıta zammını da gündeme getirmek zorunda kalacağını belirten Okandan, bu durumun ülkedeki tüm mal ve hizmetlerde fiyat artışlarını neden olacağını kaydetti.

Okandan, söz konusu durum nedeniyle de bütçenin %80’ni olan maaş ve transfer harcamalarında da bütçede öngörülenin çok üzerinde ciddi sapmalar olabileceğini belirterek, dövizdeki yükseliş göz önünde bulundurulduğunda bütçenin gerçekçi bir şekilde revize edilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Belediyeler…

Öte yandan bütçenin geçirilmemesi halinde mali açıdan zor durumda olan belediyelere devlet katkı payının da 2017 yılında öngörülen bütçeye göre yapılmak zorunda kalınacağını, belediyelerin tam bir çıkmaza gireceğini belirtti.