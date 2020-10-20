Yeni hükümet modelleri ne olabilir?
Gözler hükümette
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1- UBP-DP-YDP [ 25 ]
Bir anlamda ‘azınlık hükümeti.’ Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş’ın da durumları düşünüldüğünde zor. HP’den kimi vekillerin desteği gerekiyor.
2- UBP-DP-YDP-HP [ 34 ]
En güçlü hükümet modellerinden biri olabilir. Ancak, Halkın Partisi, mevcut hükümetten ayrıldığı için yeni bir denemeye girmesi uzak ihtimal görülüyor.
3) UBP-CTP [ 32 ]
Meclis’te güçlü bir çoğunluk ancak en zayıf ihtimal. Siyasi gözlemcilere göre ‘imkansız.’
4- CTP-DP-HP-TDP [ 26 ]
Bir yıl önceki Erhürman Hükümeti modeli. Denendi, HP’nin ayrılmasıyla bozuldu. Yeniden zor görülüyor.
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Etiketler : seçim 2020, hükümet
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