Yeni hükümet modelleri ne olabilir?

1- UBP-DP-YDP [ 25 ]

Bir anlamda ‘azınlık hükümeti.’ Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş’ın da durumları düşünüldüğünde zor. HP’den kimi vekillerin desteği gerekiyor.



2- UBP-DP-YDP-HP [ 34 ]

En güçlü hükümet modellerinden biri olabilir. Ancak, Halkın Partisi, mevcut hükümetten ayrıldığı için yeni bir denemeye girmesi uzak ihtimal görülüyor.



3) UBP-CTP [ 32 ]

Meclis’te güçlü bir çoğunluk ancak en zayıf ihtimal. Siyasi gözlemcilere göre ‘imkansız.’



4- CTP-DP-HP-TDP [ 26 ]

Bir yıl önceki Erhürman Hükümeti modeli. Denendi, HP’nin ayrılmasıyla bozuldu. Yeniden zor görülüyor.



