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Yeni hükümet modelleri ne olabilir?

Yeni hükümet modelleri ne olabilir?

Gözler hükümette

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1- UBP-DP-YDP [ 25 ]
Bir anlamda ‘azınlık hükümeti.’ Hüseyin Özgürgün ve Serdar Denktaş’ın da durumları düşünüldüğünde zor. HP’den kimi vekillerin desteği gerekiyor.

2- UBP-DP-YDP-HP [ 34 ]
En güçlü hükümet modellerinden biri olabilir. Ancak, Halkın Partisi, mevcut hükümetten ayrıldığı için yeni bir denemeye girmesi uzak ihtimal görülüyor.

3) UBP-CTP [ 32 ]
Meclis’te güçlü bir çoğunluk ancak en zayıf ihtimal. Siyasi gözlemcilere göre ‘imkansız.’

4- CTP-DP-HP-TDP [ 26 ]
Bir yıl önceki Erhürman Hükümeti modeli. Denendi, HP’nin ayrılmasıyla bozuldu. Yeniden zor görülüyor.

 

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