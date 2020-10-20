Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile gözler hükümete çevrildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem Ulusal Birlik Partisi’nden, hem de Başbakanlık görevinden istifa edecek. Yeni süreç de şekillenecek.

Devrim DEMİR



Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Ersin Tatar’ın ardından gözler hükümete çevrildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hem Ulusal Birlik Partisi’nden, hem de Başbakanlık görevinden istifa edecek.

Parti Başkanları partileri ile yapacakları durum değerlendirmesi sonrası ‘erken seçim’’i gündeme getirmeyi planlıyor.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi yarın dolarken, sonuçlar itiraz yapılmaması halinde Resmi Gazete’de yayımlanacak. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı yeminin Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Süreç henüz belirsiz…

Parti başkanları ve genel sekreterleri Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ilk değerlendirmeyi YENİDÜZEN’e yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, kurultay tarihini partideki yetkililerle toplanmadan belirlemenin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin çok önceden istifa etmesi gerektiğini anımsattı, “Yeni süreci partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması sonrası yeni hükümet arayışlarının başladığını ifade etti.

Sürecin takibinde olduklarını kaydeden Senin, farklı oluşumların olabileceğine dikkati çekti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, en kısa zamanda erken seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, ülkenin kronikleşmiş birçok sorunu olduğunu kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, parti MYK’nın Çarşamba akşamı toplanacağını, bugün Meclis olduğunu anımsatarak, hükümet senaryoları ile ilgili sürecin netlik kazanmadığını kaydetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeniden bir erken seçime gidilme olayına karşı olduğunu, ekonominin de bunu kaldırmadığını söyledi.





Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Sorakın:



“Hükümet istifa etmeliydi. Yeni süreci değerlendireceğiz”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin siyasi etik gereği çok önceden istifa etmesi gerektiğini anımsattı, “Yeni süreci partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz” dedi

Sorakın, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz, dörtlü koalisyon döneminde de Halkın Partisi hükümetten çekildiğini açıklamıştı. O dönemde, Başbakan olarak Tufan Erhürman siyasi etik gereği hemen hükümetin istifasını sunmuştu. Bu kez öyle olmadı. Koalisyon ortağı hükümetten çekildi ancak Başbakan hükümetin istifasını sunmadı. Bu ülkenin çok daha adil, eşitlikçi, bütünleştirici ve planlı yönetime ihtiyacı olduğu açıktır. Bundan sonra ne olacak, önce gelişmeleri görmemiz gerekiyor. Ulusal Birlik Partisi içerisinde de bir başkanlık meselesi vardır. Şimdi süreci izleyeceğiz ve partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz. Öncelikle meclis grubumuzda bir değerlendirme yaptık. Merkez Yönetim ve Parti Meclisi’nde gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Halkımızın hem sosyal hem de ekonomik olarak endişelerinin farkındayız. Bu aşamada herhangi bir açıklama yapmak yönlendirici olur, o nedenle gelişmeleri izlemek en doğrusudur.”





Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner:

“Süreç henüz netlik kazanmadı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildiğini, ancak henüz istifa etmediğini söyledi.

Saner, Tatar’ın yemin edene kadar görevinin başında olduğunu ve UBP Genel Başkanlığı’na devam edeceğini kaydetti.

Tatar’ın yemin etmesi ile UBP yetkili organlarının toplanarak süreci değerlendireceğine işaret eden Saner, UBP’nin topluma hizmeti temel felsefe olarak gördüğünün altını çizdi.

UBP’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini sözlerine ekleyen Saner, “Başbakanımız Cumhurbaşkanı seçildi. Bu süreçte hala daha Partimizin başkanıdır, ancak istifa edecek. UBP yetkilileri şimdi süreci tartışacak, UBP’nin temel felsefesi topluma hizmet etmektir. Sürece göre tüm değerlendirmeler önümüzdeki hafta ele alınacak ortaya net bir durum çıkacak. Kurultay için yetkili kişilerle konuşmadan bir şey söylemek doğru olmaz” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Bu süreçte iki başbakanla karşılaşabiliriz”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi’nin kendi kuralları olduğunu belirterek, Ersin Tatar’ın Ersan Saner’e bir görev vereceğini ifade ederek, “Ulusal Birlik Partisi’nin 45 gün içinde kurultay durumu var. Bu süreçte iki farklı başbakanlıkla karşılaşabiliriz. Düşüncemiz, şu anda hükümeti Ersan Saner’in geçiş hükümeti olarak kurmasıdır. Milli Mutabakat hükümeti de kurulabilir” diye konuştu.

En kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, ülkenin ciddi kronik sorunları olduğunu söyledi.

Arıklı şunları söyledi: “Bu yılsonuna kadar 600 Milyon TL’ye ihtiyaç var. 3 Milyar TL’lik bir açıktan bahsediliyor. Turizm ve üniversite sektörleri ciddi bir kayıp yaşadı ve bu ortamı düzelterek ülke ekonomisini ayağa kaldıracak güçlü bir hükümete ihtiyaç vardır. Mevcut hükümetle mi yola devam edilecek yoksa yeni bir arayış içine mi girilecek bunu söylemek için çok erken. Alternatiflerden biri olarak UBP-HP ile devam edebilir, süreci hep birlikte göreceğiz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin:

“Yeni hükümet arayışları başlayacak”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, HP Parti Meclisi’nin 7 Ekim tarihinde almış olduğu kararını anımsatarak hükümetten ayrıldıklarını hatırlattı. Senin, Ersin Tatar’ın 18 Ekim tarihinde gerekçeleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, gelişen süreçte yeni hükümet arayışlarının başlayacağını kaydetti.

Seçimlerin yeni bittiğini sürecin çok yeni olduğunu kaydeden Senin, “Farklı oluşumlar olabilir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve gelir gelmez bir partiyi hükümet kurması için görevlendirecek. Bir şey söylemek için çok erken, sürecin takibindeyiz bekliyoruz” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal:

“Ne olacağını biz de bilmiyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal, TDP MYK’nın yarın akşam toplanacağını ifade ederek seçim ve hükümet konularının görüşüleceğini söyledi. Hızal, Meclis’in bugün toplanacağını da hatırlattı.

Hızal, yeni oluşacak olan hükümetle ilgili senaryolar olduğunu ancak henüz ne olacağını bilmediklerini söyledi.

Hızal, “Seçimden yeni çıktık, henüz parti ile de toplanıp görüşmedik. Erken seçime mi gidilecek, yeni koalisyon hükümetimi denenecek netleşen bir durum yok” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Birlik beraberlik içinde olmalıyız”

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçime gidilmesine karşı olduğunu, ekonominin de bunu kaldırmadığını söyledi.

Memleketin hükümetsiz kalmaması da gerektiğini kaydeden Ataoğlu, “Ülke ekonomisi yeniden bir seçimi kaldırmaz. Bu süreçte birlik beraberlik içinde olmalıyız. Memleket hükümetsiz kalmamalı, geçmişimizden günümüze birçok farklı model gördük, yeni alternatifler bu modellere bakılarak düşünülebilir. Hep birlikte göreceğiz” dedi.