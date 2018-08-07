Yeni Göçmenler imzaladı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy, daha önce anlaşma sağladığı Salih Düzbeyaz ve Hüseyin Sadıklar’a imza attırdı. Geçtiğimiz yıl Küçük Kaymaklı forması giyen, bonservisini kulüpten aldıktan sonra KTFF’nin verilerine göre bonservisi Yenicami’de bulunan Hüseyin Sadıklar Göçmenköy’e kiralık olarak transfer oldu. Geçtiğimiz yılı Doğancı’da kiralık olarak geçiren Salih Düzbeyaz ise Binatlı’dan kiralık olarak Göçmenköy’e imza attı.