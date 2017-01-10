Yeni formasıyla poz verdi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar, bir süre önce anlaşma sağladığı Celal Habeşoğlu transferini tamamladı. Oyuncu kulüp başkanı Güneş Güneşoğlu ile bir araya gelerek el sıkıtşı. Dumlupınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Kulübümüz ortasaha oyuncusu Celal Habeşoğlu ile anlaşmıştır.Her iki tarfada hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.