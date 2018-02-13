Yeni Erenköy’de toplu istifa

Yeni Erenköy Belediyesi Meclis Üyeleri bu akşam toplanarak “Toplu İstifa” kararı aldılar. Muhtarların da katıldığı toplantıda Başkan vekilliğini yürüten Mehmet Kadı’nın da istifa ettiği öğrenilirken, belediyenin yarın sabah İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceği belirtildi. Toplantıda muhtarların istifa etmediği de kaydedildi… Toplantıda ayrıca alternatif çözüm önerileri olarak görüşülen bazı emekçilerin işten durdurulması veya bazı emekçilerin yılın belli dönemlerinde ödeneksiz izne çıkarılması önerilerinin kabul edilmediği de belirtiliyor.

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