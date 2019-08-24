Yeni Erenköy sahilinde terk edilmiş sürat teknesi bulundu

Yeşilköy – Yeni Erenköy arasında bugün saat 12:00 sıralarında, deniz sahilinde terk edilmiş vaziyette yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda bir sürat teknesi ve bölgede 3 adet can yeleği ile can yeleği olarak kullandığı düşünülen 8 adet araba iç lastiği bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu tekne ile kanunsuz olarak ülkeye mülteci getirildiği ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı.