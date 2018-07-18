Yeni Erenköy açıklarında gemi battı, 19 ölü

Mülteci teknesi Türkiye ile Kıbrıs'ın tam ortası sayılabilecek bir noktada battı.

Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katılıyor.

Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

KURTULANLAR TAŞUCU'NA

Mültecilerden ağır yaralı kurtarılan biri Kuzey Kıbrıs'a getirilirken, sağ olarak kurtarılan mülteciler Taşucu limanına sevkedildi.

Türkiye medyasına yansıya ilk gelen bilgiler geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde... Uzmanlar denizin dalgasız ve rüzgarın da normal olduğuna dikkat çekerek, mülteci gemisinin bilinçli bir şekilde batırılma ihtimaline de dikkat çekiyor.

Yeni Erenköy’ün 16 mil açığında bir gemi taşıdığı 150 civarında mülteciyle battı.

YENİDÜZEN’in GKK Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre sabah saatlerinde batan geminin ardından ilk tespitlere göre 19 cansız bedene ulaşılırken, 105 kişinin kurtarıldığı belirtildi. 25-30 yolcunun kayıp olduğu, bir yolcunun ise ağır yaralı olarak helikopterle Kıbrıs'a hastaneye getirildiği aktarıldı.

16 deniz mili açıklarda seyreden teknede 150 civarında yolcu olduğu ve kurtarma çalışmalarının KKTC ve Türkiye’den unsurların katılımıyla sürdüğü bildiriliyor.

Teknenin battığı bölgenin KKTC karasuları dışında olduğu da kaydedildi.

Türkiye’nin karasularına olan bölgeye Türkiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahale ediyor, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saat 14:25

Atakan: "101 kişi kurtarıldı, 16 ceset bilgisi geldi"

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yeni Erenköy açıklarında batan gemiye sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiğini, ilk tespitlere göre gemiden 101 kişinin sağ kurtarıldığını, 16 kişinin de cesedine ulaşıldığı yönünde bilgiler geldiğini açıkladı. Gemiden sağ kurtarılan mültecilerin, yetkililere verdiği bilgiye göre 20- 30 kişinin kayıp olduğunun öğrenildiğini aktaran Atakan, kurtarılan kişilerin şuanda Türkiye’ye yönlendirildiğini, KKTC’ye gönderilme durumu olması halinde tüm önlemleri alacaklarını dile getirdi.