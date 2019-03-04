Ercan Havalimanı yeni projesine yönelik ticari ve reklam alanları için teklif kabulüne başlandı.

Ercan Havalimanı’nın yapımını gerçekleştiren T&T Havalimanı İşletmeciliği, inşası devam eden yeni Ercan Havalimanı’nda ticari ve reklam alanlarının kiralama sürecine başlandığını açıkladı.

T&T Havalimanı İşlemeciliği Basın ve Hakla İlişkiler bölümünden yapılan açıklamaya göre, yiyecek ve içecek bölümlerinden otopark alanlarına kadar olan bölgede yer alan ticari ve reklam alanları için şirketlerden talep kabul ediliyor.

Açıklamada, turizm ve eğitim adası olma yönünde ilerleyen adamızda mevcut Ercan Havalimanı’nın karşısında 7 milyon 800 bin metrekare master planlama alanı üzerine inşa edilen ve Global alanda kullanılan son teknoloji ile donatılan, modern mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekecek yeni Ercan Havalimanı’nda iş yapmak ve reklam vermek isteyenlerin yeni kapısı olacağı ifade edildi.

Mevcut Ercan Havalimanı’nın ülke ekonomisi ve tanıtımına bugün yaptığı katkıların yeni açılacak T&T Ercan Havalimanı ile artarak devam edeceği, yapılacak yeni istihdamlar ile de gençlere iş olanağının sağlanacağı kaydedilen açıklamada, havalimanlarının toplumların uluslararası topluma açılan yüzleri olduğu kaydedildi.

Gerek yolcu güvenliği ve uçuş emniyeti, gerekse hizmet kalitesiyle Dünya’daki modern havalimanları ile ayni düzeyde olacak yeni Ercan Havalimanı’nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut olacak. Bugünkü Ercan Havalimanı’ndan 6 katı ölçeğinde büyüklüğe sahip olacak yeni Ercan Havalimanı, 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet x-ray cihazı ve saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolcularına hizmet verecek.

Adanın çehresi değişecek

Açıklamada, yeni Ercan Havalimanı inşaatı tamamlandığı zaman Kıbrıs’ın en önemli turizm kapılarından biri haline geleceği ve sadece bulunduğu bölgenin değil adanın çehresini değiştireceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ın Dünya’ya açılan tek penceresi konumunda olan ve adada havalimanı konseptini tamamen değiştirecek T&T yeni Ercan Havalimanı’nın Dünyanın birçok ülkesinden gelecek misafirlerini ağırlamaya artık çok yakın olduğu ifade edildi.

Teknoloji, kalite ve hizmette, dünyadaki benzer örnekleriyle yarışacak bir havalimanı için geri sayımın başladığını da ifade edilen açıklamada, KKTC’yi dünya ile kucaklaştıracak bu büyük proje bittiği zaman ülke ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağı kaydedildi.

Yılda 5 milyonu aşan yolcu sirkülasyonunun olduğu bir ortamda iş yapmak isteyenlerin adresinin artık yeni Ercan Havalimanı olacağı ifade edilirken, kiralama sürecindeki satış ve reklam alanları için T&T Havalimanı İşletmeciliğine başvurmaları istendi.

Başvuruların info@ttairport.aero mail adresi ve daha fazla bilgi almak isteyenlerin ise 0392 600 5000 Telefon numarasına ulaşmaları gerektiği bildirildi.