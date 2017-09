"Yeni eğitim yılı sorunlarla başlayacak"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümet ve Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunu yerine getirmemesi ve yapması gerekenleri zamanında yapmaması nedeniyle yeni eğitim yılının sorunlarla başlayacağını belirtti.



Özyiğit yazılı açıklamasında, tüm uyarı ve önerilere rağmen okullarda tadilatların tamamlanmadığını; öğretmen, müdür, müdür muavini atamalarının da yapılmadığını belirterek, bunu sorumsuzluk olarak niteledi.



Eğitim sisteminin yıllardır göreve gelen her hükümet ve bakana göre değiştiğini, başta öğretmen sendikaları olmak üzere ilgili örgütlerle uzlaşılmadan atılan adımlar nedeniyle eğitimde sürekli kaos yaşandığını kaydeden Özyiğit, “kaotik durumun UBP-DP hükümeti döneminde de süreceğinin açıkça belli olduğunu” ifade etti.



Uyarı ve önerileri dikkate almayan Eğitim Bakanlığı'nın yine bildiğini okuması nedeniyle yeni eğitim yılının da yine grevlerle başlayabileceğini belirten Özyiğit, yaşanan bu süreçlerden eğitimin olumsuz etkilendiğini, bunun da eğitim kalitesinin düşmesine, güvensizlik oluşmasına neden olduğunu, sonuçta yine kaybedenin öğrenciler olacağını kaydetti.



Öğretmenler Yasası’nın amir hükmüne rağmen yeni akademik takvim ve çalışma saatleri konusunda bakanlığın sendika ile istişarede bulunmadığını belirten Özyiğit, hükümetin geçen yıl birçok mağduriyet yaratan ileri saat uygulamasına devam etmeyi bir seçenek olarak gördüğünü, bu yanlıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.



Özyiğit, bakanlık ile hükümetlerin plansızlık ve öngörüsüzlüğü nedeniyle yüksek öğretimde de sorunların yaşanabileceği konusunda sürekli uyarılarda bulunmalarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını kaydetti.



Özyiğit, ”Kıbrıslı Türklerin varoluş kavgasında; barış, demokrasi ve insanca yaşam mücadelesinde daima en ön saflarda yer alan ilkokul öğretmenlerini yetiştiren” Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına, işlevinin düşürülmesine yönelik çalışmalardan da bir an önce vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Özyiğit, "Atatürk Öğretmen Akademisi'nin özerk yapısı korunarak geliştirilmelidir, yapılması gereken budur" dedi.



Yeni eğitim yılında da Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin sorun olarak gündemdeki yerini koruduğunu kaydeden Özyiğit, İlahiyat Koleji’nin eğitim siteminde büyük yara olduğunu iddia etti.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimde bugüne kadar süregelen yap-boz şeklindeki anlayışlar ile uzun vadeli planlama yerine günübirlik karar ve uygulamalarla durumu idare etme anlayışına artık son vererek, uzlaşı ile devlet politikası oluşturmanın şart olduğunu vurguladı.



Hükümeti ve Eğitim Bakanı’nı bir an önce öğretmen sendikalarıyla işbirliği yapmaya ve eğitimdeki sorunları çözmeye davet eden Özyiğit, “Devletin öncelikli görevi devlet okullarındaki eğitim kalitesini yükseltmek ve yeniden çekim merkezi olmasını sağlamaktır” dedi.