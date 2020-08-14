Yeni dönemde toplu aktivite yerine özlük hakları

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

İKYD’den yapılan açıklamaya göre, 2. Olağan Genel Kurulu yapılarak yönetim kadrosu ve derneğin tüzüğü yenilendi.

Divan Başkanlığını Emete İmge’nin yaptığı Genel Kurulda; faaliyet raporu, mali rapor ve denetim raporu okunarak oybirliği ile kabul edildi. Tüzük değişikliğine ilişkin maddelerin de okunup oylanmasına müteakip dernek organlarının seçimi gerçekleştirildi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu belirlendi.

İKYD tarafından yapılan açıklamada Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkdoğan, Başkan Yardımcılığına Petek Erk Uğural ve Sayman olarak Ferhun Faruk getirildi. İsmet Topaloğu ve İlkin Çelikli’nin ise Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak 2020 – 2022 faaliyet döneminde aktif rol alacağı belirtildi. Öte yandan Denetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımına göre; Denetim Kurulu Başkanının Aslı Özgen Eren, Denetim Kurulu asli üyelerinin Nurten Emine Öziç ve Barış Koyuncu; yedek üyelerinin ise Esma Aydın ve Ayşe Ufuk olması kararlaştırıldı.

Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimizi ve Covid-19 nedeni ile yeni normallere ayak uydurmak zorunda olduğumuzu belirten İKYD Yönetim Kurulu; bu dönemde toplu aktiviteler yerine, işçi hakları üzerinde çalışılacağını, özel sektör çalışanlarının hakları konusunda bilgi sahibi olması için çalışmalar yapılacağını, genç istihdamın artmasına yönelik girişimlerde bulunulacağını ve sivil toplum işbirliğinin artırılacağını da belirtti.