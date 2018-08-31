Yeni dönemde Burs müracaatları online yapılabilecek

Daire Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin, 1 Eylül-30 Eylül (her iki tarih dahil) tarihlerinde yobis.mebnet.net adresinden online olarak müracaatlarını yapabilecekleri belirtildi.



Burs başvurularıyla ilgili daha fazla bilginin KKTC Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Yüksek Öğrenim Burs ve Bilgi Sistemi’nden (YOBIS) öğrenilebileceği kaydedildi.



Öztürkler, 2017-2018 öğretim yılında Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi burslarından yararlanan öğrencilerin de başvurularını yobis.mebnet.net adresinden online olarak yenilemeleri gerektiğini vurguladı.