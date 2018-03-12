Yeni cinsiyet için yasal düzenleme talebi'

Avrupa Konseyi adına Kıbrıs’ın güneyinde yapılan bir araştırmada transseksüel kişilerin gündelik yaşamlarında büyük sıkıntılar çektikleri, bu kişiler için derhal yasal düzenleme yapılması gereği ortaya çıktığı haber verildi.

Politis “Her Seferinde Sorgudan Geçiriliyorum” başlığıyla aktardığı haberinde Avrupa Konseyi adına “Lefkoşa Üniversitesi” tarafından Kasım 2017-Ocak 2018 döneminde 18-60 yaş arası 20 trans kişi üzerinde yapılan araştırmada, yeni cinsiyetlerinin devlet katında tanınması konusunda derhal yasal düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaşıldığını yazdı.

Haberde, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin trans kişilerin kimlik belgelerini yeni cinsiyetlerine uygun şekilde değiştirmek için tıbbi operasyonlardan geçme şartı aradığı, bu nedenle kimlik ibraz etmek zorunda kaldıkları her seferinde çeşitli aşağılamalara maruz kaldıkları kaydedildi.

Gazete araştırmaya katılan 20 trans kişiden bazılarının, gündelik yaşamdaki zorluklarıyla ilgili anlattıklarına da yer verdiği haberinde, bir trans kişinin “bir doktor bana, kiliseye git dedi” ifadesini öne çıkardı.

AY. NAPA “KÖTÜ TURİSTLERDEN TEMİZLENMEYE” KARAR VERDİ

Öte yandan, Alithia “Ay. Napa ‘Kötü’ Turistlerden ‘Temizlenmeye’ Karar Verdi.. Onları İstenmeyen Kişi İlan Etti” başlığıyla birinci sayfasından ve fotoğraflı verdiği haberinde, Ay. Napa Belediyesi’nin İngiltere’deki turizm acentelerine, “kalitesi düşük gençleri, sarhoş turistleri istenmeyen kişi ilan ettiğini ve böyle kişileri Ay. Napa otellerine göndermemelerini istediğini” iletti.

Habere göre, İngiltere’deki turizm acentelerine gönderilen mektuplarda çok yakında CCTV (mobese) sistemi kurularak turistlerin hareketlerinin izlemeye alınacağı da bildirildi.