Yeni Boğaziçi’ne soğuk duş: 1-1

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Ali Akçınar

BAF ÜLKÜ YURDU: Gültekin Bilin, Tahsin Denizsever, Joseph, Felix, Lawal, Fikri Asrlan, Hüseyin Hürben, Azat Tip, Berk Çakır(Dk.55 İltaç), Hürcan Şenkardeşler(Dk.46 Mete), Ahmet Hatay

YENİ BOĞAZİÇİ: Ersoy Saydağ, Talat Nurtunç, Tugay Sezer(Dk.70 Mehmet Çağakan), Ramadan Ağdaç(Dk.85 Ali Amir), Rüstem Özmusalar(Dk.60 Haşim), Zübeyir Elmazoğlu, Burçin Kerimoğulları, Keita Ousmane, Gueye Ousmane, Armond Francios, İsmail Tırlık

GOL: Dk.90+1 Felix(Baf Ülkü Yurdu),Dk.32 Ramadan Ağdaç (Y.Boğaziçi)

K-Pet Süper Lig’in kapanış haftasında Baf Ülkü Yurdu, Yeni Boğaziçi’ni konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ve Yeni Boğaziçi’nin mutlak kazanması gereken maçta Baf Ülkü Yurdu adına 90+1’inci dakikada Felix ile gelen gol, Yeni Boğaziçi’nin hayallerini yıktı. 32’nci dakikada Ramadan ile 1-0 öne geçen ve maçın büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde tutan Yeni Boğaziçi son anlarda kalesinde golü görünce tüm hesaplar değişmiş oldu ve Süper Lig’e Ozanköy’den sonra direk olarak veda eden 2’nci takım Yeni Boğaziçi oldu.

Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI