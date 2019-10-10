Yeni Boğaziçi ve Lefkoşa'da ani ölüm!

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre dün saat 07:00 sıralarında Yeni Boğaziçi sakinlerinden Heather Kieler O’Callaghan (K-78) evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Lefkoşa sakinlerinden Ojeaga Harrison (E-37) ise dün saat 15:30 sıralarında Hamitköy’de arkadaşına ait evde misafir olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Güneyden kuzeye uyuşturucu ile geçmek istedi

Aracıyla, Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yapan C.A.’nın (E-27) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütme aleti bulunarak emare alındı. C.A. tutuklandı.