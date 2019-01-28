Yeni Boğaziçi civarında elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre kesinti, sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.