Yeni Bir Sorumluluk ve VEDA

Evet, yazının başlığından da anlayacağınız gibi bu bir veda yazısı…

Aslında bu sayfada okudunuz her yazı “Çocuklarımızın 21. yüzyılda kendilerine yer bulabilecekleri bir eğitim sistemi nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt aramıştır…

Bu yanıt bazen anlamlı önerilerle kendini gösterdi, bazen de bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek önemli problemleri hep beraber görebilme gailesinde…

Bir veda yazısı olsa da, bu yazının da öyle olmasına özen göstermeye çalıştım…

Dünya o kadar hızlı değişiyor ki; geleneksel eğitimin ona yetişmesi her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bugün en çok tercih edilen kimi mesleklerin, 10 sene önce adını dahi bilmiyorduk… Bugün kullandığımız teknolojileri 10 sene önce hayal bile etmemiştik…

Bütün bunlar, okullardaki öğrencilerimizi; bugün var olmayan mesleklerde çalışmak, var olmayan teknolojileri kullanmak ve henüz ortaya çıkmamış problemleri çözmeleri için eğitmemiz gerektiği anlamına geliyor. İşte eğitimi yönetenlerin böyle bir sorumluluğu var…

Ve belli ki artık eskiden yaptıklarımızın daha iyisini yapmak bile yeterli olmayacaktır. Yeni anlayışları, yeni yaklaşımları, reform nitelikli uygulamaları işe koşmalıyız. Eğitimi yönetenlerin böyle de bir sorumluluğu var…

Siz bu satırları okurken ben de yeni bir görev ve böylesine önemli bir sorumluluk üstlenmiş olacağım…

Öyle ki bu sorumluluk hem tüm basın-yayın organlarına eşit mesafede durmayı, hem de tüm zamanımı, enerjimi ve emeğimi bu görevime ayırmam gerekliliğini kaçınılmaz kılıyor… İşte bu yüzden Yenidüzen’e veda zamanı geldi…

Yenidüzen sayfaları aracılığıyla “Eğitimi” tartışma maceramız 2007 yılının Eylül ayında başlamıştı… Tam 564 hafta, yaklaşık 11 yıl her Pazartesi, eğitim bilimi ilkelerini temeline alan yazılar okudunuz bu sayfadan…

Arşivime bakınca fark ettim; 2000 sayfaya yakın yazı yazmışım… Bu yazılar için onlarca kitap, sayısını kestiremediğim araştırma ve rapora atıf yapmışım…

Bu sayfada okuduklarınız kimi zaman sadece bir yorum, kimi zaman manşete taşınan sıra dışı bir haber, kimi zaman da en önemli tartışma gündemini oluşturdu ama hep Yenidüzen’in bir parçası oldu…

Yenidüzen ailesinin bir ferdi olmak onur verdi, gurur verdi. Ekip çalışmasını, işbirliğini, barış dilini, sosyal, toplumsal ve ilkesel olmayı zihnimize perçinledi… Tam da bu nedenlerle Yenidüzen ailesinden olmanın ayrıcalığını hep hissettirdi…

Okuru olmanın dışında yollarımızın tekrar kesişeceği güne kadar hoşça kal ve sonsuz teşekkürler Yenidüzen… Hoşça kal ve sonsuz teşekkürler bu aileyi oluşturan her birey…

Aklınızda Bulunsun

Türkiye Üniversitelerinin Öğretmenlik Alanında En Başarılıları

ÖSYM, 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre en başarılı üniversiteler açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde bu yıl sekizincisi yayımlanan raporda “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi” sonuçları geniş yer tuttu. Rapora göre, sonuçların ortaya çıkmasında öğretmen adaylarının KPSS’deki genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri testlerindeki yanıtları etkili oldu.

Öte yandan raporda en fazla öğretmen adayının “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği” alanında, en düşük öğretmen adayının ise Fizik Öğretmenliği alanında olduğu ifade edildi. İşte öğretmenlik alanlarında en başarılı Türkiye üniversiteleri:

Fen ve Teknoloji bilimleri öğretmenliğinde İstanbul Üniversitesi… Biyoloji öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi… Fizik öğretmenliğinde Hacettepe Üniversitesi… Kimya öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi… İngilizce matematik öğretmenliğinde Pamukkale Üniversitesi… Matematik öğretmenliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi… Sosyal bilgiler öğretmenliğinde İstanbul Üniversitesi… İngilizce öğretmenliğinde Boğaziçi Üniversitesi… Tarih öğretmenliğinde Marmara Üniversitesi… Coğrafya öğretmenliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesi… Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinde Dokuz Eylül Üniversitesi… Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinde Aksaray Üniversitesi… Sınıf öğretmenliğinde Ege Üniversitesi… Okul öncesi öğretmenliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi… Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenliğinde Hacettepe Üniversitesi…

Yenilikçi Eğitim Ortamı Fotoğrafları

Sınıftan Bahçeye İnmek

Günümüz eğitimcileri okulu sıkıcı bir yer olmaktan çıkarıp öğrenme süreçlerini öğrenciler için çok daha etkili ve zevkli bir hale getirmek için büyük çaba harcıyorlar. Amaç çocukların okula severek gelmelerini ve öğrenme meraklarını hiç kaybetmemelerini sağlamak. Ve işte sınıftan bahçeye inmenin en kısa ve eğlenceli yolunu bulan okul!