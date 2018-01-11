"Yeni bir siyaset ve buna uygun hükümet ortaya çıkmalı"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, seçim öncesi hem seçmenin hem de seçim sistemin karışık olduğunu, çıkan sonucun da bu durumu yansıttığını dile getirerek, bu algıyı değiştirecek, yeni bir siyaset ve buna uygun hükümetin ortaya çıkması gerektiğini dile getirdi.

İdris’in açıklaması şöyle: Seçim öncesi seçmenin kafası karışıktı. Seçim sistemi ise seçmenin kafasından daha da karışıktı.

Çıkan sonuç meclis aritmetiği açısından bu karışıklığı birebir yansıttı.

Yapılması gereken bu karışık algıyı değiştirecek yeni bir siyaset ve buna uygun bir hükümet olmalıdır.

Aksi takdirde kafalar daha da karışacak ve bu da meclis aritmetiğine yansıyacak.”