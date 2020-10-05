Yeni bir şiir kitabı: “Ahir Zaman Âlemi”

Şair Halil Karapaşaoğlu’nun ikinci şiir kitabı “Âhir Zaman Alemi” yayımlandı.

“Buffer Zone Press”in bastığı kitapta, Türkçe’de ilk kez yazılan bilim kurgu şiirlerinin yanısıra “speculative” şiirin örnekleri de yer alıyor.

Karapaşaoğlu’nun ilk şiir kitabı “Acı Biberli Aşk”ı 2013’te yayımlanmıştı.

Kitapla ilgili tanıtım açıklamasında Karapaşaoğlu’nun şiiri şu şekilde tarif ediliyor:

“Cinayetlerden, barların karanlık dünyasına, uyuşturuculardan sanal gerçekliğe bir çok farklı konu, form açısından farklı yazım teknikleri şiire yedirilerek şiirler kaleme alınmıştır. Özellikle şiirin geleneksel yapısını değiştiren şair; tiyatro, günlük, öykü, masal gibi edebiyatın farklı alanlarından yararlanarak yeni bir ifade biçimi yaratmaya çalışmıştır. Şiir kitabında yarattığı iki farklı distopya üzerinden yaşadığımız yüzyılı sorgulayan şair, şiirde distopyaların yaratılması bağlamında Türkçe şiirde bir ilki gerçekleştirmiştir”

“Ahir Zaman Âlemi”, Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Deniz Plaza ve Bandabulya No:50’de satışa sunuldu.