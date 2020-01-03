Yeni bir yıla merhaba dedik. Bu yıl da önceki yıllardan farksız olmaz diyenlere inat gelin bu yıl yeni bir başlangıç yapalım.

Hazır 1000 yılda bir denk düşen 2020 yılını bu küçücük adamızı cennete çevirme için bir başlangıç yılı ilan edelim.

Kıbrıs’ın her iki tarafında yaşayan bütün Kıbrıslılar için eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kuralım.

Gelin Kıbrıs’ta yaşayan bütün halkları tanımlarken Türk, Rum, Ermeni, Maronit olmadan önce insan diyeceğimiz yeni bir sayfa açalım.

Gelin adamızın çevresinde bulunan karbon yatakları nedeniyle adamızı ve bölgemizi ateş çemberine döndürmek isteyen savaş baronlarına hep beraber dur diyelim.

Gelin 2020 yılında bu küçücük adayı barış ve huzur adası yapalım.

Bu yıl bir yenilik de biz kendi bölgemizde yapalım. Kendi kendine yeten bir ekonomi için alınması gereken önlemleri belirleyelim, atılması gereken adımları atmaya başlayalım ve önümüze dilencilikten kurtulma hedefini koyalım.

Dilenciliği marifet sayan, Türkiye’den en iyi parayı ben alırım diyen, bunu övünerek söylerken de “önemli olan parayı bulmaktır, biz bu işi en iyi yapanız” diyerek böbürlenen yöneticilerden kurtulmak için de adım atacağımız bir yıl olsun 2020.

Yeni bir başlangıç için elimizi taşın altına koymaktan korkmayacağımız bir yıl olsun 2020. Çünkü yeni bir başlangıç demek eski alışkanlıkları terk etmek demektir.

Bunun içinde sıkıntı yaşamak da vardır. Eğer kendi kendine yeten bir ekonomi, kendi kendini yöneten bir halk istiyorsak, bazı sıkıntıları da göğüslemeye hazır olmalıyız.

Kendi kendini yönetmek için önce dilencilikten kurtulmamız gerekir. Günlük yaşamınızı sürdürmek için birisinden para dilenirseniz, o birisinin isteklerine sırtınızı dönemezsiniz.

2020 yılında bu yönde bir adım atmaya var mısınız?

Varsanız kendi yaşamınızda gereğini yerine getirmelisiniz. Bu yalnızca temennilerle olabilecek bir şey değildir.

Temennilerin yanına istek ve irade konmalıdır. Bunu da halk yapacaktır. Halk böbürlenerek “Türkiye’den en iyi parayı ben alırım” diyen yöneticilere “hadi ordan” , “git işine” ya da “yürü anca gidersin” diyebilmelidir.

İşte 1000 yılda bir gelen bu yeni yılda kararlılıkla yeni bir başlangıç yapalım. 2020 bizim için, Kıbrıslı Türkler için var olma ve varlığını sonsuza kadar sürdürme için yeni bir başlangıç yılı olsun.

Herkese mutlu yıllar.