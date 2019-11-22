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Yeni belgeler soruşturmayı yeniden başlattı

Yeni belgeler soruşturmayı yeniden başlattı

Girne’de Temmuz ayında ortaya çıkan sahte vekalet ile devir davası yeni gelişmelerin meydana gelmesi sebebiyle yine ertelendi. Sanıklar M.E.,M.U., ve S.Ö., yeniden Girne Mahkemesine çıkarıldı. Dava 28 Kasım tarihine ertelendi

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Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında ortaya çıkan sahte vekalet ile devir davası yeni gelişmelerin meydana gelmesi sebebiyle yine ertelendi. Sanıklar M.E.,M.U., ve S.Ö., yeniden Girne Mahkemesine çıkarıldı. Dava 28 Kasım tarihine tehir edildi.

 M.U.'nun yeniden ifadesi alındı

Savcı Emine Taşkın, M.U., ile ilgili savcılığa önemli evrakların geldiğini, yeni bir tahkikat yapılması gerektiğini belirterek tehir talep etti.

Bilimer teminat değişikliği talep etti

S.Ö.'nun avukatı Mehmet Bilimer, sanıkların 3 aydan beri tutuklu olduğunu, müvekkili açısından teminat değişikliği talep etti.

Talebe itiraz eden Savcı Emine Taşkın, S.Ö., açısından da koşulların değişmediğin, aleyhindeki davaların devam ettiğini kaydetti.

Beyanları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar davayı 28 Kasım tarihine tehir etti.

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