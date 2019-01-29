Demokrat Parti (DP) Lefke 11. Olağan İlçe Kongresi, önceki akşam Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede, DP Lefke İlçe Başkanlığına Ekrem Gazi Özuysal, Kadın Örgütü Başkanlığına Funda Kaşer ve Gençlik Örgütü Başkanlığına Cemaliye Tahsildaroğulları oy birliğiyle seçildi.

Kongreye, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bazı ilçe başkanları, parti yetkilileri, kadın ve gençlik örgütleri ve partililer katıldı.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, annesinin rahatsızlığının nüksetmesi üzerine genel kurulda konuşma yapmadan ayrılmak durumunda kaldı.

Divan Başkanlığına seçilen Özel Tahsin, DP Lefke İlçe Kongresi’ni, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın doğum gününe denk getirdiklerini belirterek, bu vesileyle Denktaş’ı rahmet, minnet, şükran ve özlemle andıklarını belirtti.

Tahsin, Rauf Denktaş’ın nasihatlerini unutmadan, gösterdiği yolda ilerleyeceklerinin sözünü yineledi.

Kongrede, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın nasihatlerinin yer aldığı slâyt gösterisi dakikalarca ayakta alkışlandı.



Ataoğlu konuşma yaptı



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Lefke’yi gerek parti, gerekse Turizm Bakanlığı olarak önemsediklerini, bu nedenle Lefke ve bölgesinin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için düğmeye bastıklarını söyledi. Ataoğlu, Lefke’nin kalkınması için bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yürütülen çalışmalarda, Güzelyurt ve bölgenin kış turizmine açılması, müzeler, otellerin hayat bulması ve üreticilerin ürünlerini pazarlayacağı pazar alanlarının yaratılması gibi konular bulunduğunu ifade den Ataoğlu, geleceğin Lefke ve bölgesi için çok daha güzel olacağını belirtti.

Özcafer: “Başaramayacağımız hiçbir şey yok “



DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, partinin ülke genelinde süren mahalle, köy ve ilçe kongrelerinde gösterdiği birlik ve beraberlik tablosunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Özcafer, “Birlikte olduğumuz mühletçe uyum ve birliktelik içerisinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bölgemiz için, halkımız için, ülkemiz için üretip çalışmaya devam edecek, emanetimiz olan devletimize sahip çıkacak, milletin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz. Biz birlikte çok daha güçlü ve güzeliz” dedi.



Özuysal: “Bize güvenin”



DP Lefke İlçe Başkanlığına seçilen Ekrem Gazi Özuysal teşekkür konuşmasında, DP’de yıllar içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini, bu görevleri layıkıyla yerine getirdiğine inandığını, şimdiyse yeni ve çok daha büyük sorumluluk aldığını, İlçe Başkanlığına seçildiğinden ötürü de gurur yaşadığını dile getirdi.

Özuysal, yeni dönemde DP’yi Lefke’de zirveye taşıyacaklarına inanç belirterek; “Bana ve ekibime inanın, bize güvenin” dedi.