Yeni başkan George Koumas
Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı George Koumas oluyor
A+A-
George Koumas 27 Mart'ta Kıbrıs Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olacak. Hatırlanacağı üzere KFF Başkanı Costakis Koutsokoumnis hastalık nedeniyle Mart ayı başlarında vefat etmişti.
George Koumas başkanlığa tek adaydı. Salı günü yeni başkan ilan edilecek. Görev süresi 2023'te sona erecek.
Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Etiketler : Kıbrıs Futbol Federasyonu, George Koumas
Önceki ve Sonraki Haberler