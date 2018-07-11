Yeni başkan Erciyas
Girne Halk Evi’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Girne Halk Evi’nin Olağan Genel Kurulu önceki akşam gerçekleştirildi. Kayhan Hürdeniz’in başkanlık görevinden ayrılma kararı almasından sonra başkanlığa aday olan Bülent Erciyas üyelerin onayını alarak yeni başkan seçildi.
Erciyas başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Bülent Erciyas (Başkan), Ümit Aktül (Asbaşkan), İsmail Rüşlü (Genel sekreter), Mustafa Soyak (Sayman), Uğur Erciyas (Tahsildar), Burak Baçdar (Spor mümessili), Salih Özyükselen (Lokal sorumlusu), Uluç Manavoğlu (Sosyal işler sorumlusu), Refika Uluthan (Basın ve halkla ilişkiler), Ulus İsa, Serkan Aktül, Hasan Enisiz (Faal üye), Ali Tanoğlu, Mustafa Çırakoğlu, Gürcan Bayramoğlu (Denetmele kurulu), İstiklal Metay, Ahmet Said Sayın, Egemen Metay (Disiplin kurulu)