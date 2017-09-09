“Yeni başarılara imza atmak istiyorum”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke'nin geçtiğimiz günlerde yeniden kadrosuna kattığı Mehmet Özeralp YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Özeralp: “Tekrardan bu formayı giyeceğim için mutluyum”

Mehmet Özeralp sözlerine Lefke'ye yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek başladı. Özeralp; “Lefke camiasında farklı bir coşku ve futbol var. Lefke’de daha önce 6 yıl forma giydiğim süre içerisinde güzel anılar ve dostluklar biriktirdim. Tekrar menekşe beyazlı formayı giyeceğim için mutlu ve heyecanlıyım” dedi.

“Takımda kalıcı olmak istiyorum”

Forma giydiği sezonlarda Kıbrıs Kupası’nı kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen Mehmet, “Bu yıl ligde yukarılara oynayacak yönetim, teknik ekip ve futbolculara sahip bir takımız. Hep birlikte yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Lefke kulübünde kalıcı olmak istiyorum” dedi.

“Ateşli Lefke taraftarını tribünlerde görmek istiyorum”

Taraftarına da çağrıda bulunan Mehmet Özeralp, Lefke taraftarlarını tribünlerde görmek istediğini, taraftar desteğini hissetmek takım olarak ekstra motivasyon sağladığını ifade ederek, sezon başlamasıyla birlikte el birliği ile Lefke'yi hak ettikleri yere taşıyacaklarını inandığını sözlerine ekledi.