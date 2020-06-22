Yeni barikat: Test

Çözüm değil kaos ürettik yine!

Ne ekonomiye yaradı bu açılım, ne de sağlığa...



* * *



Kıbrıslı Rumlar’ın kapıları açtığı gün, kuzeyde kapattık!

“Tamam” dedik ardından...

“Gelebilirsiniz...”

O zaman niye önceden liderlerin ortak uzlaşısına uymamıştık?

İnatlaşma illaki!



* * *



Kıbrıslı Rum liderliğinin sözde açılımına gelince.... Uygulanması neredeyse imkansız gibi... Her defasında test diyorlar! Kim, nerede bulacak test de yapacak, her seferinde? Hem Kıbrıslı Türklerden isteniyor bu, hem de kuzeyden dönüşte, Kıbrıslı Rumlardan...

Sebep?

“Ercan Havaalanı en riskli ülke Türkiye’ye açılacak” diye...

Milliyetçi uzlaşı muradına eriyor böylece!



* * *



Birinin kapalı tuttuğunu öteki açıyor.

Ötekinin açtığını, diğeri kapatıyor.

Güneyden Ledra Palas açılıyor örneğin, kuzeyden Lokmacı/Ledra!

Çirkinleşiyorlar karşılıklı...



* * *



‘Test’ dedikleri de yeni bir barikata dönüşüyor hayatlarımızda... Ne erişmek mümkün, ne de ödemek... Hani, nerede sosyal yönetim anlayışı; tek bildikleri kamuda maaşları ödemek...

Test de ücretsiz olmalı...

Test de erişilebilir...

Öyle değil halbuki...



* * *



Barikatlar “koşulsuz” açılmalıdır, tedbir alınması gereken ‘yurt dışından’ gelişlerdir, deniz ötesinden gelecek yolculara uygulanacak kriterlerde uzlaşı sağlanmalıdır önce...

Maalesef!

Bunu başaracak bir liderlik de yok, işbirliği kültürü de...



* * *



Hırs ve kibir, siyasi rekabet ve vesayet önüne geçiyor aklın...



* * *



“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi”ne sunulmayan Covid Raporu’na ne demeli peki?

Özel Jet skandalından dahi büyük bir kepazelik bu!

Rapor yazmaktan, veri toplamaktan, analiz yapmaktan aciz bir toplum olarak dünyaya rezil ediyorlar bizi...



* * *



Ne Türkiye’yi ikna edebiliyoruz, ne Kıbrıslı Rum liderliğini... Ne hükümeti, ne muhalefeti.... Yakınma, şikayet ve sızlanma içerisinde duygusal bir efkar büyütüyoruz sadece...



* * *



Sahi Türkiye’den gelecek insanların yapacakları testlere dair ‘güven’ nedir? Hangi kriter uygulanacak? Hangi testler kabul edilecek, her ‘test belgesi’ geçerli olacak mı acaba? Testleri Kim akredite edecek? Kıbrıslı Türkler ne yapacak, örneğin İstanbul’dan geri dönüşlerinde...



* * *



Plansız, öngörüsüz, rastgele!

Tam bir kaos!

Maalesef...