YENİ ATAMALAR YAPILDI
Serbest Liman Müdürü Mustafa Kemal Ergüven, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu oldu
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Üçlü kararnameyle bazı atamalar daha yapıldı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’ne Mustafa Kemal Ergüven atandı. Daha önce bu görevi sürdüren Hasan Curcioğlu ise dün görevinden alındı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü’ne Ercan Poyraz atandı.
İskele Kaymakamı ise Mustafa Ürüncüoğlu oldu.
Atamaların üçü de bugünden itibaren geçerli.
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Etiketler : Atama, resmi gazete
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