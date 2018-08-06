Yeni asgari ücret brüt 2 bin 620 TL!

6 aylık sürede asgari ücrete iki kez olmak üzere toplamda 445 TL artış yapıldığını, ancak bu artışın da yeterli olmadığını söyledi. Çeler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında basına yaptığı açıklamada, asgari ücretin sektörel bazda nasıl belirlenebileceğine ilişkin hazırlanan taslakla ilgili de çalışmalara bugün itibariyle başlayacaklarını belirtti. Çeler’in açıklaması özetle şöyle:

"Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez. Asgari ücretle ilgili muhalefetteyken söylediklerimizin arkasındayız. Şu anda aldığımız kararla göreve geldiğimizden beri 6 aylık sürede ikinci kez asgari ücreti artmış oluyoruz. 1 Mart’ta brüt asgari ücrete 190 TL artış yapmış, 2 bin 365 TL’ye çıkarmıştık. Bugün de oy çokluğuyla yeni asgari ücreti 2 bin 620 TL’ye yükselttik. 255 TL’lik artış yapıldı. Böylelikle asgari ücrete 6 ayda 445 TL artış yapıldı. Bu artış yeterli değildir. Mevcut hayat pahalılığı, TL’deki değer kaybı, enflasyonun artması bunun da yeterli olmadığını gösteriyor. İşverenlerin de bu sürece katılımcı olması için yerel işgücünün daha çok kullanılması, yurt dışından yabancı işçi getirmek değil, yerel işgücünün kullanılması gerekiyor. Bugün burada ‘elimizden gelen buydu’ demek için oturmuyorum. İşverenleri de batırmayacağız. Yıl içerisinde bu yıl bitmeden değerlendireceğiz. Tutumumuz değişmeyecektir. Sistemin yeniden düzenlenmesi için bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız. Sektörel bazda asgari ücret nasıl olabilir şeklinde hazırlanan taslağı toplantı sonrası çalışacağız."