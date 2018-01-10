Yeni adresi belli oldu

K-Pet Süper Lig'in Mesarya bölgesi ekiplerinden Cihangir’de bir süre önce yolların ayrılmasına karar verilen Mete Sağır’ın yeni takımı belli oldu. Ligin Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, Sağır'ı renklerine bağladı. Bonservisli olarak transfer edilen Sağır, takımının kamp yaptığı Güzelyurt'ta çalışmalara bugünden itibaren başlayacak.