Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Yeni adresi belli oldu
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

K-Pet Süper Lig'in Mesarya bölgesi ekiplerinden Cihangir’de bir süre önce yolların ayrılmasına karar verilen Mete Sağır’ın yeni takımı belli oldu.

A+A-

K-Pet Süper Lig'in Mesarya bölgesi ekiplerinden Cihangir’de bir süre önce yolların ayrılmasına karar verilen Mete Sağır’ın yeni takımı belli oldu. Ligin Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu, Sağır'ı renklerine bağladı. Bonservisli olarak transfer edilen Sağır, takımının kamp yaptığı Güzelyurt'ta çalışmalara bugünden itibaren başlayacak.

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler