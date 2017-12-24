'Yeni Açık Pazar' projesinin 2. etap çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Küçük Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi üzerinde sürdürdüğü Yeni Açık Pazar yapım projesinde ilk etap işleri tamamlandı ve 2.etap içerisinde yer alan idari bina ve kafeteryanın ihalesi de imzalanarak yapım aşamasına geçildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Hüseyin Umay Estate, Construction LTD. Direktörü Hüseyin Umay’nın imza koyduğu ihale sözleşmesi kapsamında Yeni Açık Pazar’a idare bina ve kafeterya yapılacak.

Altyapı ağırlıklı 1.Etap tamamlandı

LTB Yeni Açık Pazar’ında altyapı ağırlıklı 1.Etap çalışmaları kapsamında 400’e yakın standın elektrik bağlantıları yapılırken, asfalt serimi de tamamlandı. Ayrıca proje kapsamında 1.Etap içerisinde yer alan ve özel gereksinimli bireylerin de kullanabileceği tuvaletler de hizmete hazır hale getirildi

Harmancı: “Lefkoşa’nın modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek bir açık pazara ihtiyacı var”

Yurttaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten LTB Başkanı Mehmet Harmancı Yeni Açık Pazar 2.Etap İdari Bina ve Kafeterya yapım projesinin yaklaşık 600 metrekarelik bir alan içerisinde olacağını kaydetti. Yurttaşların alışverişlerini yaparken aileleri ile birlikte dinlenebileceği bir alanın oluşturulacağını ifade eden Başkan Harmancı projenin 180 takvim gününde tamamlanacağını vurguladı. Başkent Lefkoşa’nın, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek bir açık pazara ihtiyacı olduğunun altını çizen Başkan Harmancı bu ihtiyaca cevap verebilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Projenin finansmanının önemli bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından karşılanacağını söyleyen Başkan Harmancı finansmanın % 20’sinin ise LTB öz kaynaklarından karşılanacağının altını çizdi.