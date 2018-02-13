Yenemezse yenilmiyor

K-Pet Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu’nun beraberlik serisi altı maça çıktı. Güzelyurt ekibi son olarak konuk olduğu lig lideri Yenicami ile golsüz berabere kalarak hem rakibine önemli bir puan kaybı yaşattı, hem de zor bir deplasmandan puanla ayrıldı. Bununla beraber kırmızı yeşilli ekibin ligdeki beraberlik serisi altı maça çıkmış oldu.

Yeşilova’yı geride bıraktı

An itibarı ile ligin en fazla berabere kalan takımı da olan Baf Ülkü Yurdu, üst üste alınan beraberlikler açısından Merit Alsancak Yeşilova’yı geride bıraktı. İlk beş haftada beş beraberlik alan Yeşilova, altıncı haftada mağlup olmuştu. Baf Ülkü Yurdu ise üst üste altı beraberlikle bu sezon bu alanda ilk sırada yer alıyor.