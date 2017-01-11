15 bin ton Yemlik Arpa Temini İhalesi’ne Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulmuş olmayan işletmelerin de katılması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu kararı, 9 Ocak tarihli Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun talebi doğrultusunda, Merkezi İhale Komisyonu tarafından duyurulan 2016 Ürünü Yemlik Arpa Temini İhalesi’ne, yurtdışında da katılım olanak sağlanması, ihaleye katılım sayısını artırarak rekabet ortamı yaratacağından 15.000 ton 2016 ürünü Yemlik Arpa Temini İhalesi’ne Kamu İhale Yasası’nın 14. Maddesi uyarınca Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulmuş olmayan işletmelerin de katılmasına karar verdi.