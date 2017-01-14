Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Şef Hakan Doğan’ın yazdığı “Ekşi Mayalı Ekmekler” adlı kitap, yemek kitapları alanında Oscar olarak kabul edilen “The Gourmand World Cookbook Awards” yarışmasında ekmek kategorisinde en iyi kitap ödülüne layık görüldü.

1995 ve 1996 yıllarında ilk kez Frankfurt Kitap Fuarı’nda yemek ve içki kitaplarıyla ilgili özel etkinlikler düzenleyen Edouard Cointreau’nun temellerini attığı Gourmand, yemek kitapları alanında Oscar olarak kabul ediliyor ve 2003 yılından itibaren yaklaşık 150 ülkeden binlerce kitabın yarıştığı çok prestijli bir yarışma haline geldi.

Gourmand ödülleri jürisi 2016 yılında “ekmek” kategorisinde yarışan Uzman Şef Doğan’ın “Ekşi Mayalı Ekmekler” kitabı için “Ekmeğin çok değerli olduğu Türkiye’de, bu kitap ayrı bir önem taşıyor. Ekşi Mayalı Ekmekler’in farklı dillere çevrilmesi, ekmek kültürüyle ilgilenen dünya çapında pek çok okuyucu için gerekli” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dünyanın farklı bölgelerinden katılımcılar arasından en iyisi olan Ekşi Mayalı Ekmekler’e ödülü, 27 – 28 Mayıs 2017 tarihlerinde Gourmand Ödül Töreni’nde verilecek. Konuyla ilgili olarak DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 130 yıllık bir fırın geleneğinden gelen Hakan Doğan’ın Şef. Ömür Akkor’dan sonra bu ödüle layık görülen Gastronomi ve Mutfak sanatları Bölümü’nün ikinci hocası olduğunu belirterek, DAÜ olarak eğitim kalitesine verilen önemin karşılığını almaktan duydukları mutluluğu ifade etti.