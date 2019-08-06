Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yem fiyatlarında indirime gidildi
Yem fiyatlarında indirime gidildi

Yem fiyatlarında indirime gidildi

 Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti. 

A+A-

 Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti. 
Binboğa Yem Fabrikası’ndan yapılan açıklamaya göre, piyasa şartlarının altında hayvancıya satışa sunulacak yem fiyatları bugünden itibaren geçerli olacak. 
Açıklamada, Binboğa Yem Fabrikası’nın, Yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçındığı ve Kıbrıs Türk hayvancısının her zaman yanında olmaya çalışan bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Misyonu gereği kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olmaya çalışan Binboğa Yem Fabrikası’nın, uzun süreden beri yaşanan maliyetlerdeki yükü hafifletmek ve hayvancıyı desteklemek adına indirime gitme kararı aldığı vurgulandı.


                                       Eski fiyat   Yeni fiyat
İnek/Davar yemi Toz      102 TL           99 TL
İnek/Davar yemi Pelet 105.5TL      102.5 TL 
Dana/Kuzu besi Toz           95 TL          88 TL 
Dana/Kuzu besi Pelet         99 TL         89 TL

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler