Yem fiyatlarında indirim

Binboğa dün itibarı ile büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yemlerinde indirime girdiğini açıkladı.

Binboğa Yem Fabrikası yönetim kurulu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

‘’Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin hayvancılık alanında faaliyet gösteren tüm vatandaşlarımızın hangi zor şartlarda hayvancılık yapmış olduklarınında bilincindeyiz.Yönetim Kurulumuz hayvancımızı düşünerek sorumluluk üstlenerek, Karma Hayvan Yeminde indirime gitmiştir.

Kooperatifimizin asli görevi olan Kıbrıs Türk Hayvancısının yanında ve herzaman yardımcısı olacağımızı, Binboğa Yem Fabrikası olarak zor zamanlarda elimizi taşın altına hiç cekinmeden koyacağımızı daha önce defa kez belirtmiştik.”